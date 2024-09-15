Прогноз магнітних бур 15 вересня — активність Сонця на високому рівні

Чоловіку погано під час магнітної бурі. Фото: shutterstock.com

У неділю, 15 вересня, на Землі суттєвих магнітних бур не спостерігається. При цьому останні 24 години сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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На Сонці протягом доби сталися три спалахи класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М3.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Скоріш за все, у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 15 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 10 %

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 63.

Головний біль у жінки. Фото: freepik.com

Як полегшити своє самопочуття під час магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Що уберегти себе від наслідків магнітних бур, варто вжити наступних заходів: