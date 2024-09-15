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Метеозалежним варто поберегтися — прогноз магнітних бур на сьогодні

15 вересня 2024 11:49
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Прогноз магнітних бур 15 вересня — активність Сонця на високому рівні
Чоловіку погано під час магнітної бурі. Фото: shutterstock.com
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У неділю, 15 вересня, на Землі суттєвих магнітних бур не спостерігається. При цьому останні 24 години сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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На Сонці протягом доби сталися три спалахи класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М3.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Скоріш за все, у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 15 вересня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10 %
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 63.
жінці погано
Головний біль у жінки. Фото: freepik.com

Як полегшити своє самопочуття під час магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Що уберегти себе від наслідків магнітних бур, варто вжити наступних заходів:

  • Скасуйте справи, які вимагають більшої концентрації сил, уваги та енергії.
  • Намагайтеся їсти більше овочів, раціон має бути легким.
  • Пийте більше води (спостерігайте за тиском: якщо він підвищується, то споживання води, навпаки, зменшуйте).
  • Не вживайте у дні магнітних бур жирну, гостру та солену їжу, обмежте вживання кави та алкоголю.
  • Додайте до раціону продукти, які містять калій — горіхи, сухофрукти, сир, рибу, банани та інші.

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