Прогноз магнітних бур 15 вересня — активність Сонця на високому рівні

Метеозалежним варто поберегтися — прогноз магнітних бур на сьогодні
У неділю, 15 вересня, на Землі суттєвих магнітних бур не спостерігається. При цьому останні 24 години сонячна активність була на високому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 15 вересня
На Сонці протягом доби сталися три спалахи класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М3.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Скоріш за все, у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 15 вересня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10 %
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 63.
Як полегшити своє самопочуття під час магнітних бур
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Що уберегти себе від наслідків магнітних бур, варто вжити наступних заходів:
- Скасуйте справи, які вимагають більшої концентрації сил, уваги та енергії.
- Намагайтеся їсти більше овочів, раціон має бути легким.
- Пийте більше води (спостерігайте за тиском: якщо він підвищується, то споживання води, навпаки, зменшуйте).
- Не вживайте у дні магнітних бур жирну, гостру та солену їжу, обмежте вживання кави та алкоголю.
- Додайте до раціону продукти, які містять калій — горіхи, сухофрукти, сир, рибу, банани та інші.
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