Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Метеозависимым стоит поберечься — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

Метеозависимым стоит поберечься — прогноз магнитных бурь на сегодня

15 сентября 2024 11:49
Дмитрий Галушка - Редактор
Прогноз магнитных бурь 15 сентября - активность Солнца на высоком уровне
Мужчине плохо во время магнитной бури. Фото: shutterstock.com
Дмитрий Галушка - Редактор

В воскресенье, 15 сентября, на Земле существенных магнитных бурь не наблюдается. При этом последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 15 сентября

На Солнце в течение суток произошли три вспышки класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М3.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Скорее всего, в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 15 сентября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 63.
женщине плохо
Головная боль у женщины. Фото: freepik.com

Как облегчить свое самочувствие во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Что уберечь себя от последствий магнитных бурь, следует принять следующие меры:

  • Отмените дела, требующие большей концентрации сил, внимания и энергии.
  • Старайтесь есть больше овощей, рацион должен быть легким.
  • Пейте больше воды (наблюдайте за давлением: если оно повышается, то потребление воды, напротив, уменьшайте).
  • Не употребляйте в дни магнитных бурь жирную, острую и соленую пищу, ограничьте употребление кофе и алкоголя.
  • Добавьте в рацион продукты, содержащие калий — орехи, сухофрукты, сыр, рыбу, бананы и другие.

Также важные новости дня по теме:

погода Солнце здоровье магнитные бури люди Земля

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:15 Охота на россиян — в ГПСУ показали, как украинский дрон догнал оккупанта

13:06 Последствия ночной атаки на Одесчину — прокуратура начала расследование

13:02 Обмен пленными — многие бойцы возвращаются домой с серьезными проблемами со здоровьем

12:59 Пограничники задержали тещу с зятем, которые представлялись парой для пересечения границы

12:57 Украина против замораживания войны — у Зеленского опровергли заявления Bild

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

12:47 Доллар существенно подорожает — какой курс заложили в бюджет на 2025 год

12:43 Буданов объяснил, как Северная Корея представляет наибольшую угрозу для Украины

12:35 На Львовщине 12-летняя девочка выпала с балкона многоэтажки — ребенок не выжил

12:32 Смертельная авария на трассе Одесса-Рени — погибла пассажирка легковушки, водители в больнице

12:31 Польша и Чехия отменили ряд поездов для украинцев — какая причина

13:15 Охота на россиян — в ГПСУ показали, как украинский дрон догнал оккупанта

13:06 Последствия ночной атаки на Одесчину — прокуратура начала расследование

13:02 Обмен пленными — многие бойцы возвращаются домой с серьезными проблемами со здоровьем

12:59 Пограничники задержали тещу с зятем, которые представлялись парой для пересечения границы

12:57 Украина против замораживания войны — у Зеленского опровергли заявления Bild

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

12:47 Доллар существенно подорожает — какой курс заложили в бюджет на 2025 год

12:43 Буданов объяснил, как Северная Корея представляет наибольшую угрозу для Украины

12:35 На Львовщине 12-летняя девочка выпала с балкона многоэтажки — ребенок не выжил

12:32 Смертельная авария на трассе Одесса-Рени — погибла пассажирка легковушки, водители в больнице

12:31 Польша и Чехия отменили ряд поездов для украинцев — какая причина

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации