Прогноз магнитных бурь 15 сентября - активность Солнца на высоком уровне

Мужчине плохо во время магнитной бури. Фото: shutterstock.com

В воскресенье, 15 сентября, на Земле существенных магнитных бурь не наблюдается. При этом последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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На Солнце в течение суток произошли три вспышки класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М3.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Скорее всего, в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 15 сентября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 63.

Головная боль у женщины. Фото: freepik.com

Как облегчить свое самочувствие во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Что уберечь себя от последствий магнитных бурь, следует принять следующие меры: