Прогноз магнитных бурь 15 сентября - активность Солнца на высоком уровне

Метеозависимым стоит поберечься — прогноз магнитных бурь на сегодня
В воскресенье, 15 сентября, на Земле существенных магнитных бурь не наблюдается. При этом последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 15 сентября
На Солнце в течение суток произошли три вспышки класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М3.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Скорее всего, в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 15 сентября:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 63.
Как облегчить свое самочувствие во время магнитных бурь
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Что уберечь себя от последствий магнитных бурь, следует принять следующие меры:
- Отмените дела, требующие большей концентрации сил, внимания и энергии.
- Старайтесь есть больше овощей, рацион должен быть легким.
- Пейте больше воды (наблюдайте за давлением: если оно повышается, то потребление воды, напротив, уменьшайте).
- Не употребляйте в дни магнитных бурь жирную, острую и соленую пищу, ограничьте употребление кофе и алкоголя.
- Добавьте в рацион продукты, содержащие калий — орехи, сухофрукты, сыр, рыбу, бананы и другие.
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