Погода в Україні у вівторок, 23 квітня — де синоптики обіцяють заморозки, сніг, грози, дощі

Місцями дуже прохолодно — що прогнозують синоптики на сьогодні
Погода в Україні у вівторок, 23 квітня, буде хмарною, з проясненнями, переважно без дощів. Вдень у західних областях стовпчики термометрів сягнуть +16 °C. Вранці на півдні та південному заході країни місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 23 квітня
Температура повітря у південно-східній частині України +16...+21 °C. На решті території — вдень стовпчики термометрів покажуть +10...+15 °C. На високогір'ї Карпат 0 ...+5°C.
На Київщині — хмарно з проясненнями, вночі дощитиме, а вдень — без істотних опадів. Денна температура повітря становитиме +11...+16 °C. У Києві вдень до +15 °C.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики попереджають українців про небезпечні гідрологічні явища — підвищення рівня води у Дніпрі, Десні та Дністрі.
Через затоплення заплав та доріг можливе порушення транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області.
У Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій.
Уверхній частині Кременчуцького водосховища можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській області.
В Одеському районі Одеської області — внаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки, очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,5 м, можливе затоплення сільськогосподарських угідь у прирічкових селах, порушення транспортного сполучення.
22-25 квітня у пониззі Дністра та його рукаві Турунчук в Одеському районі внаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки, очікується подальше підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над поточними рівнями з затопленням заплавних територій. Можливе затоплення сільськогосподарських угідь у прирічкових населених пунктах, з порушенням транспортного сполучення та незначні підтоплення автодороги Одеса-Рені.
Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах
Високий — ІІІ рівень — сніголавинної небезпеки очікується на високогір'ї східної частини Закарпатської області. У горах можливе сходження лавин!
Помірна — ІІ рівня — сніголавинна небезпека спостерігається на високогір'ї Івано-Франківської області.
На високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області — низька сніголавинна небезпека.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 23 квітня
"23-го квітня, найтепліше буде на півдні та південному сході України, вдень +16...+20°C. Найхолодніше — у північній частині, +12...+15°C. На заході, у центральних областях передбачається помірно теплий день, +14...+17°C. Найближча ніч буде дуже холодною в західних областях, там ймовірні заморозки. На решті території України вночі +4...+9°C", — інформує народний синоптик Наталія Діденко.
Нагадаємо, 21 квітня в Одесі оголошували штормову небезпеку. Через сильний вітер на вулицях міста падали дерева. Одне з них перекрило рух транспорту по вулиці Приморській.
Раніше ми повідомляли, що катастрофічні затоплення в Дубаї та інших районах могли бути результатом дій самої країни.
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