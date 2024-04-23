Погода в Україні у вівторок, 23 квітня — де синоптики обіцяють заморозки, сніг, грози, дощі

Родина на прогулянці.Фото ілюстративне: amaks-kurort

Погода в Україні у вівторок, 23 квітня, буде хмарною, з проясненнями, переважно без дощів. Вдень у західних областях стовпчики термометрів сягнуть +16 °C. Вранці на півдні та південному заході країни місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 23 квітня

Температура повітря у південно-східній частині України +16...+21 °C. На решті території — вдень стовпчики термометрів покажуть +10...+15 °C. На високогір'ї Карпат 0 ...+5°C.

На Київщині — хмарно з проясненнями, вночі дощитиме, а вдень — без істотних опадів. Денна температура повітря становитиме +11...+16 °C. У Києві вдень до +15 °C.

Прогноз погоди в Україні на 23 квітня. Скриншот з Facebook/Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають українців про небезпечні гідрологічні явища — підвищення рівня води у Дніпрі, Десні та Дністрі.

Через затоплення заплав та доріг можливе порушення транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області.

У Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Уверхній частині Кременчуцького водосховища можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській області.

В Одеському районі Одеської області — внаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки, очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,5 м, можливе затоплення сільськогосподарських угідь у прирічкових селах, порушення транспортного сполучення.

22-25 квітня у пониззі Дністра та його рукаві Турунчук в Одеському районі внаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки, очікується подальше підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над поточними рівнями з затопленням заплавних територій. Можливе затоплення сільськогосподарських угідь у прирічкових населених пунктах, з порушенням транспортного сполучення та незначні підтоплення автодороги Одеса-Рені.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні, 23 квітня. Скриншот з Facebook/Укргідрометцентр

Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

Високий — ІІІ рівень — сніголавинної небезпеки очікується на високогір'ї східної частини Закарпатської області. У горах можливе сходження лавин!

Помірна — ІІ рівня — сніголавинна небезпека спостерігається на високогір'ї Івано-Франківської області.

На високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області — низька сніголавинна небезпека.

Попередження про сніголавинну небезпеку у Карпатах 23 квітня. Скриншот з Facebook/Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 23 квітня

"23-го квітня, найтепліше буде на півдні та південному сході України, вдень +16...+20°C. Найхолодніше — у північній частині, +12...+15°C. На заході, у центральних областях передбачається помірно теплий день, +14...+17°C. Найближча ніч буде дуже холодною в західних областях, там ймовірні заморозки. На решті території України вночі +4...+9°C", — інформує народний синоптик Наталія Діденко.

Скриншот з Facebook/Наталка Діденко

Нагадаємо, 21 квітня в Одесі оголошували штормову небезпеку. Через сильний вітер на вулицях міста падали дерева. Одне з них перекрило рух транспорту по вулиці Приморській.

Раніше ми повідомляли, що катастрофічні затоплення в Дубаї та інших районах могли бути результатом дій самої країни.