Погода в Украине во вторник, 23 апреля - где синоптики обещают заморозки, снег, грозы, дожди

Семья на прогулке. Фото иллюстративное: amaks-kurort

Погода в Украине во вторник, 23 апреля, будет облачной с прояснениями, преимущественно без дождей. Днем в западных областях столбики термометров достигнут +16 °C. Утром на юге и юго-западе страны местами туман. Ветер переменный, 3-8 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23 апреля

Температура воздуха в юго-восточной части Украины +16...+21°C. На высокогорье Карпат 0...+5°C.

В Киевской области — облачно с прояснениями, без существенных осадков. Дневная температура воздуха будет составлять +11...+16 °C. Днем до +15 °C.

Прогноз погоды в Украине на 23 апреля. Скриншот с Facebook/Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают украинцев об опасных гидрологических явлениях — повышении уровня воды в Днепре, Десне и Днестре.

Из-за затопления пойм и дорог возможно нарушение транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области.

В Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с достижением и удержанием отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий.

В верхней части Кременчугского водохранилища возможны резкие колебания уровней воды с достижением и удержанием отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской области.

В Одесском районе Одесской области из-за паводковой волны с зарубежного участка ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,5 м, возможно затопление сельскохозяйственных угодий в приречных селах, нарушение транспортного сообщения.

22-25 апреля в низинах Днестра и его рукаве Турунчук в Одесском районе из-за паводковой волны с зарубежного участка ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий. Возможно затопление сельскохозяйственных угодий в приречных населенных пунктах, с нарушением транспортного сообщения и незначительные подтопления автодороги Одесса-Рени.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине, 23 апреля. Скриншот с Facebook/Укргидрометцентр

Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах

Высокий — III уровень — снеголавинной опасности ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области. В горах возможно схождение лавин!

Умеренная — ІІ уровня — снеголавинная опасность наблюдается на высокогорье Ивано-Франковской области.

На высокогорье западной и центральной части Закарпатской области — низкая снеголавинная опасность.

Предупреждение о снеголавинной опасности в Карпатах 23 апреля. Скриншот с Facebook/Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 23 апреля

"23 апреля теплее всего будет на юге и юго-востоке Украины, днем +16...+20 °C. Холоднее всего — в северной части, +12...+15 °C. На западе, в центральных областях предполагается умеренно теплый день, +14 ...+17 °C. Ближайшая ночь будет очень холодной в западных областях, там вероятны заморозки", — информирует народный синоптик Наталка Диденко.

Скриншот из Facebook/Наталка Диденко

Напомним, 21 апреля в Одессе объявляли штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра на улицах города падали деревья. Одно из них перекрыло движение транспорта на улице Приморской.

Ранее сообщалось, что катастрофические затопления в Дубае и других районах могли быть результатом действий самой страны.