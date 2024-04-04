Погода в Україні 5 квітня — прогноз від Наталки Діденко

Жінка у мокрий сніг іде вулицею. Фото: РБК-Україна

Погода в Україні у п'ятницю, 5 квітня, буде морозною та дощовою. У північних областях та на північному сході найближчої ночі температура опуститься до 0... -3 °C, а захід накриють дощі з грозами.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook в четвер, 4 квітня.

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Погода в Україні 5 квітня

Діденко розповіла, що у північних областях та на північному сході найближчої ночі 5 квітня температура повітря може опускатися до 0... -3 °C. На решті території також похолодає, очікується, що вночі стовпчики термометрів опустяться до +3... +7 °C.

Проте вже вдень температура повітря підскочить до +13... +18 °C. Лиш у Житомирській, Вінницькій, Сумській та Харківській областях місцями буде холодніше, +7... +9 °C.

"Дощі, подекуди з грозами, пройдуть завтра у західних областях (через діяльність атмосферного фронту), досягнуть Вінниччини, а ввечері дійдуть до Житомирщини та Київщини, а також надвечір можливий дощ в Одеській області. Решта території України належатиме сухій погоді", — прогнозує синоптик.

Погода в Києві 5 квітня

У Києві 5 квітня також очікується похолодання. Вночі стовпчики термометрів покажуть +1... +3 °C, але вдень буде значно тепліше — до +15 °C.

"Істотні опади — навряд, хіба що ввечері у п'ятницю в столиці пройде невеликий дощ. Якраз, як ви на дачу будете їхати — не забувайте вмикати фари і тримати дистанцію", — попередила Наталка Діденко.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, найближчими днями африканський пил із пустелі Сахара досягне Європи, зокрема південно-західної частини України.

Також ми писали, що у Києві 2 квітня зафіксували одразу чотири температурні рекорди: за рівнем тепла та швидкістю вітру.