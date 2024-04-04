Погода в Украине 5 апреля — прогноз от Наталки Диденко

Женщина в мокрый снег идет по улице. Фото: РБК-Украина

Погода в Украине в пятницу, 5 апреля, будет морозной и дождливой. В северных областях и на северо-востоке ближайшей ночью температура опустится до 0...-3 °C, а запад накроют дожди с грозами.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook в четверг, 4 апреля.

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Погода в Украине 5 апреля

Диденко рассказала, что в северных областях и на северо-востоке в ближайшую ночь 5 апреля температура воздуха может опускаться до 0...-3 °C. На остальной территории также похолодает, ожидается, что ночью столбики термометров опустятся до +3...+7 °C.

Однако уже днем температура воздуха подскочит до +13...+18 °C. Только в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях местами будет холоднее +7... +9 °C.

"Дожди, кое-где с грозами, пройдут завтра в западных областях (через деятельность атмосферного фронта), достигнут Винницкой, а вечером дойдут до Житомирской и Киевской областей, а также к вечеру возможен дождь в Одесской области. Остальные территории Украины будут принадлежать сухой погоде", — прогнозирует синоптик.

Погода в Киеве 5 апреля

В Киеве 5 апреля также ожидается похолодание. Ночью столбики термометров покажут +1...+3°C, но днем будет гораздо теплее — до +15°C.

"Существенные осадки — вряд ли, разве что вечером в пятницу в столице пройдет небольшой дождь. Как раз, когда вы на дачу будете ехать — не забывайте включать фары и держать дистанцию", — предупредила Наталья Диденко.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, в ближайшие дни африканская пыль из пустыни Сахара достигнет Европы, в том числе юго-западной части Украины.

Также мы писали, что в Киеве 2 апреля зафиксировали сразу четыре температурных рекорда: по уровню тепла и скорости ветра.