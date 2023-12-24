Погода в Україні у неділю, 24 грудня — які області попередили про морози та хуртовини

Морози та хуртовини — синоптики попередили низку областей про погіршення погоди
Погода в Україні в неділю, 24 грудня, засипле українців снігом, який в Миколаївській, Херсонській та інших областях, а також в Криму падатиме з дощем. Температура повітря опуститься до мінусової поділки, таким чином пануватиме мороз — вночі до -11 °C, а вдень — -6 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 24 грудня
Синоптики прогнозують сьогодні, 24 грудня, невеликий сніг. На Закарпатті та Прикарпатті сніг буде помірним, а от на півдні падатиме з дощем. Місцями на дорогах ожеледиця.
Вітер західного та північно-західного напрямків зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі на заході, а вдень по країні місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі опуститься до -1...-6 °C, а вдень стовпчики термометрів покажуть -2...+3 °C. На півдні сьогодні буде тепліше — 0...+5 °C.
У Карпатах сніг із морозцем — вночі -6...-11 °C, а вдень -1...-6 °C.
Прогноз погоди в Київській області
У неділю, 24 грудня, в Київській області буде хмарна погода зі снігом. Також дороги в регіоні вкриє ожеледиця. Вітер поривчастий.
Вночі на Київщині вдарить мороз -1...-6 °C, а вдень можлива плюсова температура -2...+3 °C.
У Києві температура повітря вночі становитиме -2...-4 °C, вдень — близько 0 °C.
Нагадаємо, що нещодавно Київ вчергове засипало снігом. Місцями навіть спостерігалися хуртовини.
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