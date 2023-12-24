Погода в Україні у неділю, 24 грудня — які області попередили про морози та хуртовини

Снігоочисна техніка на дорогах Харківської області. Ілюстративне фото: t.me/synegubov

Погода в Україні в неділю, 24 грудня, засипле українців снігом, який в Миколаївській, Херсонській та інших областях, а також в Криму падатиме з дощем. Температура повітря опуститься до мінусової поділки, таким чином пануватиме мороз — вночі до -11 °C, а вдень — -6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 24 грудня

Синоптики прогнозують сьогодні, 24 грудня, невеликий сніг. На Закарпатті та Прикарпатті сніг буде помірним, а от на півдні падатиме з дощем. Місцями на дорогах ожеледиця.

Вітер західного та північно-західного напрямків зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі на заході, а вдень по країні місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до -1...-6 °C, а вдень стовпчики термометрів покажуть -2...+3 °C. На півдні сьогодні буде тепліше — 0...+5 °C.

У Карпатах сніг із морозцем — вночі -6...-11 °C, а вдень -1...-6 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 24 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Київській області

У неділю, 24 грудня, в Київській області буде хмарна погода зі снігом. Також дороги в регіоні вкриє ожеледиця. Вітер поривчастий.

Вночі на Київщині вдарить мороз -1...-6 °C, а вдень можлива плюсова температура -2...+3 °C.

У Києві температура повітря вночі становитиме -2...-4 °C, вдень — близько 0 °C.

Снігоочисна техніка на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що нещодавно Київ вчергове засипало снігом. Місцями навіть спостерігалися хуртовини.