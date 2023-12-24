Погода в Украине в воскресенье, 24 декабря — какие области предупредили о морозах и вьюгах

Снегоочистительная техника на дорогах Харьковской области. Иллюстративное фото: t.me/synegubov

Погода в Украине в воскресенье, 24 декабря, засыплет украинцев снегом, который в Николаевской, Херсонской и других областях, а также в Крыму будет падать с дождем. Температура воздуха опустится до минусовых отметок, таким образом будет царить мороз ночью до -11 °C, а днем -6 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 24 декабря

Синоптики прогнозируют сегодня, 24 декабря, небольшой снег. На Закарпатье и в Прикарпатье снег будет умеренным, а вот на юге будет падать с дождем. Местами на дорогах гололедица.

Ветер западного и северо-западного направлений со скоростью 7-12 м/с. Ночью по западу, а днем по стране местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -1...-6 °C, а днем столбики термометров покажут -2...+3 °C. На юге сегодня будет теплее — 0…+5 °C.

В Карпатах снег с морозцем ночью -6...-11 °C, а днем -1...-6 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 24 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В воскресенье, 24 декабря, в Киевской области будет облачная погода со снегом. Также дороги в регионе покроет гололедица. Ветер порывистый.

Ночью в Киевской области ударит мороз -1...-6 °C, а днем возможна плюсовая температура -2...+3 °C.

В Киеве температура воздуха ночью составит -2...-4 °C, днем — около 0 °C.

Снегоочистительная техника на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что недавно Киев в очередной раз засыпало снегом. Местами даже наблюдались вьюги.