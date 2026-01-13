Магнітні бурі 13 січня — чи погіршиться самопочуття в метеозалежних сьогодні

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі у вівторок, 13 січня, на Землі не очікуються. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні, а на Сонці сталося два спалахи класу С та один М3,3.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 13 січня

Відомо, що сонячні спалахи М-класу є середніми з великих. М1,4 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде від нестабільного до активного, а сонячна активність низькою з ймовірністю спалахів М та Х.

Сонячна активність на 13 січня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 24

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Наслідки магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати як на технічні системи, так і на самопочуття людей.

У сфері технологій вони здатні спричиняти збої в роботі супутників, навігаційних систем, мобільного та радіозвʼязку. Під час сильних бур можливі порушення в енергомережах, зокрема перевантаження трансформаторів, а також помилки в GPS-навігації авіації й морського транспорту.

Для людей магнітні бурі найчастіше пов’язують із погіршенням самопочуття. Можуть з’являтися головний біль, запаморочення, слабкість, підвищена втомлюваність, порушення сну, дратівливість. У метеочутливих людей інколи загострюються серцево-судинні проблеми, можливі коливання артеріального тиску.

Також магнітні бурі можуть впливати на біологічні ритми, концентрацію уваги та швидкість реакції, тому в такі дні деякі люди відчувають складнощі з навчанням або роботою, що потребує зосередженості.

