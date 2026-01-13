Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Можливий геомагнітний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

Можливий геомагнітний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 14:10
Магнітні бурі 13 січня — чи погіршиться самопочуття в метеозалежних сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі у вівторок, 13 січня, на Землі не очікуються. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні, а на Сонці сталося два спалахи класу С та один М3,3.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 13 січня

Відомо, що сонячні спалахи М-класу є середніми з великих. М1,4 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде від нестабільного до активного, а сонячна активність низькою з ймовірністю спалахів М та Х.

Сонячна активність на 13 січня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 24
Магнітні бурі 14 січня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Наслідки магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати як на технічні системи, так і на самопочуття людей.

У сфері технологій вони здатні спричиняти збої в роботі супутників, навігаційних систем, мобільного та радіозвʼязку. Під час сильних бур можливі порушення в енергомережах, зокрема перевантаження трансформаторів, а також помилки в GPS-навігації авіації й морського транспорту.

Для людей магнітні бурі найчастіше пов’язують із погіршенням самопочуття. Можуть з’являтися головний біль, запаморочення, слабкість, підвищена втомлюваність, порушення сну, дратівливість. У метеочутливих людей інколи загострюються серцево-судинні проблеми, можливі коливання артеріального тиску.

Також магнітні бурі можуть впливати на біологічні ритми, концентрацію уваги та швидкість реакції, тому в такі дні деякі люди відчувають складнощі з навчанням або роботою, що потребує зосередженості.

Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні почалася програма "Скринінг здоровʼя 40+".

Раніше ми розповідали про засіб, який здатний врятувати від захитування в дорозі.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття Земля
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації