Магнитные бури 13 января — ухудшится ли самочувствие метеозависимых сегодня

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури во вторник, 13 января, на Земле не ожидаются. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне, а на Солнце произошло две вспышки класса С и одна М3,3.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 13 января

Известно, что солнечные вспышки М-класса являются средними из крупных. М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, возможен солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет от нестабильного до активного, а солнечная активность низкой с вероятностью вспышек М и Х.

Солнечная активность на 13 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 24

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Последствия магнитных бурь

Магнитные бури могут влиять как на технические системы, так и на самочувствие людей.

В сфере технологий они способны вызывать сбои в работе спутников, навигационных систем, мобильной и радиосвязи. Во время сильных бурь возможны нарушения в энергосетях, в частности перегрузки трансформаторов, а также ошибки в GPS-навигации авиации и морского транспорта.

Для людей магнитные бури чаще всего связывают с ухудшением самочувствия. Могут появляться головная боль, головокружение, слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна, раздражительность. У метеочувствительных людей иногда обостряются сердечно-сосудистые проблемы, возможны колебания артериального давления.

Также магнитные бури могут влиять на биологические ритмы, концентрацию внимания и скорость реакции, поэтому в такие дни некоторые люди испытывают сложности с обучением или работой, требующей сосредоточенности.

Напомним, с начала 2026 года в Украине началась программа "Скрининг здоровья 40+".

Ранее мы рассказывали о средстве, которое способно спасти от укачивания в дороге.