Магнітні бурі 14 лютого — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Магнітні бурі у суботу, 14 лютого, не очікуються на Землі. Упродовж доби сонячна активність була на помірному рівні. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм.

Магнітні бурі 14 лютого

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці зафіксовано два спалахи класу В, один С, а також М1.

Відомо, що спалахи М-класу є середніми з великих, а М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле сьогодні коливатиметься від спокійного до помірно нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу M.

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 14 лютого:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 13

Як підготуватися до періоду магнітних бур

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур на самопочуття та організм, можна дотримуватися кількох простих правил:

слідкуйте за прогнозом геомагнітної активності та плануйте справи, враховуючи періоди можливих бур;

намагайтеся лягати спати та прокидатися в один і той же час, відпочивати достатньо, щоб організм мав більше сил протистояти стресу;

обмежте надмірні емоційні навантаження, робіть дихальні вправи, легку йогу або медитацію;

пийте достатньо води, обмежте важку, жирну та солону їжу;

легкі прогулянки на свіжому повітрі, розтяжка або помірні вправи допомагають стабілізувати тиск і серцебиття;

якщо у вас є серцево-судинні чи хронічні захворювання, перевіряйте тиск, пульс та запасіться необхідними ліками;

зменште час за комп’ютером і телефоном, особливо перед сном, щоб не перевантажувати нервову систему.

