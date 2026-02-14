Відео
Можливий сонячний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

Можливий сонячний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 12:11
Магнітні бурі 14 лютого — чого очікувати метеозалежним сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі у суботу, 14 лютого, не очікуються на Землі. Упродовж доби сонячна активність була на помірному рівні. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 14 лютого

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці зафіксовано два спалахи класу В, один С, а також М1.

Відомо, що спалахи М-класу є середніми з великих, а М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле сьогодні коливатиметься від спокійного до помірно нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу M.

Сонячна активність на 14 лютого:
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 14 лютого:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 13

Як підготуватися до періоду магнітних бур

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур на самопочуття та організм, можна дотримуватися кількох простих правил:

  • слідкуйте за прогнозом геомагнітної активності та плануйте справи, враховуючи періоди можливих бур;
  • намагайтеся лягати спати та прокидатися в один і той же час, відпочивати достатньо, щоб організм мав більше сил протистояти стресу;
  • обмежте надмірні емоційні навантаження, робіть дихальні вправи, легку йогу або медитацію;
  • пийте достатньо води, обмежте важку, жирну та солону їжу; 
  • легкі прогулянки на свіжому повітрі, розтяжка або помірні вправи допомагають стабілізувати тиск і серцебиття;
  • якщо у вас є серцево-судинні чи хронічні захворювання, перевіряйте тиск, пульс та запасіться необхідними ліками;
  • зменште час за комп’ютером і телефоном, особливо перед сном, щоб не перевантажувати нервову систему.

Нагадаємо, науковці провели нове дослідження та зʼясували, чому утворення життя на Землі це випадковість.

А 28 лютого Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун вишикуються на небі.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
