Магнитные бури 14 февраля — чего ожидать метеозависимым сегодня

Возможен солнечный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури в субботу, 14 февраля, не ожидаются на Земле. В течение суток солнечная активность была на умеренном уровне. В то же время возможен солнечный радиационный шторм.
Магнитные бури 14 февраля
В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце зафиксировано две вспышки класса В, одна С, а также М1.
Известно, что вспышки М-класса являются средними из крупных, а М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, возможен солнечный радиационный шторм.
Геомагнитное поле сегодня будет колебаться от спокойного до умеренно нестабильного уровня, а солнечная активность будет оставаться умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса M.
Солнечная активность на 14 февраля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 13
Как подготовиться к периоду магнитных бурь
Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на самочувствие и организм, можно придерживаться нескольких простых правил:
- следите за прогнозом геомагнитной активности и планируйте дела, учитывая периоды возможных бурь;
- старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, отдыхать достаточно, чтобы организм имел больше сил противостоять стрессу;
- ограничьте чрезмерные эмоциональные нагрузки, делайте дыхательные упражнения, легкую йогу или медитацию;
- пейте достаточно воды, ограничьте тяжелую, жирную и соленую пищу;
- легкие прогулки на свежем воздухе, растяжка или умеренные упражнения помогают стабилизировать давление и сердцебиение;
- если у вас есть сердечно-сосудистые или хронические заболевания, проверяйте давление, пульс и запаситесь необходимыми лекарствами;
- уменьшите время за компьютером и телефоном, особенно перед сном, чтобы не перегружать нервную систему.
