Магнитные бури 14 февраля — чего ожидать метеозависимым сегодня

Магнитные бури в субботу, 14 февраля, не ожидаются на Земле. В течение суток солнечная активность была на умеренном уровне. В то же время возможен солнечный радиационный шторм.

Магнитные бури 14 февраля

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце зафиксировано две вспышки класса В, одна С, а также М1.

Известно, что вспышки М-класса являются средними из крупных, а М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, возможен солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле сегодня будет колебаться от спокойного до умеренно нестабильного уровня, а солнечная активность будет оставаться умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса M.

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 14 февраля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 13

Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на самочувствие и организм, можно придерживаться нескольких простых правил:

следите за прогнозом геомагнитной активности и планируйте дела, учитывая периоды возможных бурь;

старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, отдыхать достаточно, чтобы организм имел больше сил противостоять стрессу;

ограничьте чрезмерные эмоциональные нагрузки, делайте дыхательные упражнения, легкую йогу или медитацию;

пейте достаточно воды, ограничьте тяжелую, жирную и соленую пищу;

легкие прогулки на свежем воздухе, растяжка или умеренные упражнения помогают стабилизировать давление и сердцебиение;

если у вас есть сердечно-сосудистые или хронические заболевания, проверяйте давление, пульс и запаситесь необходимыми лекарствами;

уменьшите время за компьютером и телефоном, особенно перед сном, чтобы не перегружать нервную систему.

