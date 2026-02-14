Видео
Главная Погода Возможен солнечный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

Возможен солнечный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 12:11
Магнитные бури 14 февраля — чего ожидать метеозависимым сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури в субботу, 14 февраля, не ожидаются на Земле. В течение суток солнечная активность была на умеренном уровне. В то же время возможен солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 14 февраля

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце зафиксировано две вспышки класса В, одна С, а также М1.

Известно, что вспышки М-класса являются средними из крупных, а М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, возможен солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле сегодня будет колебаться от спокойного до умеренно нестабильного уровня, а солнечная активность будет оставаться умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса M.

Магнітні бурі 14 лютого
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 14 февраля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 13

Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на самочувствие и организм, можно придерживаться нескольких простых правил:

  • следите за прогнозом геомагнитной активности и планируйте дела, учитывая периоды возможных бурь;
  • старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, отдыхать достаточно, чтобы организм имел больше сил противостоять стрессу;
  • ограничьте чрезмерные эмоциональные нагрузки, делайте дыхательные упражнения, легкую йогу или медитацию;
  • пейте достаточно воды, ограничьте тяжелую, жирную и соленую пищу;
  • легкие прогулки на свежем воздухе, растяжка или умеренные упражнения помогают стабилизировать давление и сердцебиение;
  • если у вас есть сердечно-сосудистые или хронические заболевания, проверяйте давление, пульс и запаситесь необходимыми лекарствами;
  • уменьшите время за компьютером и телефоном, особенно перед сном, чтобы не перегружать нервную систему.

Напомним, ученые провели новое исследование и выяснили, почему образование жизни на Земле это случайность.

А 28 февраля Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся на небе.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
