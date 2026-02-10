Відео
Головна Погода Можна видихнути — прогноз магнітних бур на сьогодні

Можна видихнути — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 12:25
Прогноз магнітних бур на 10 лютого — метеозалежним можна видихнути
Дівчина погано почувається. Фото: Freepik

У вівторок, 10 лютого, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Метеочутливі люди нарешті зможуть передихнути й почуватися добре.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 10 лютого

Сонце не було надто активним протягом останньої доби. Відбулося вісім спалахів класу С, але вони не мають значного впливу на Землю. Відтак не варто очікувати на погіршення самопочуття.

Крім того, був один спалах класу М2.8, однак він може дати про себе знати аж через кілька днів. Можливі магнітні бурі слабкої або сильної потужності через 1-3 доби. Такий спалах здатен викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Прогноз магнітних бур на 10 лютого
У дівчини болить голова. Фото: Freepik

У вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною. Можуть бути спалахи Х-класу.

Сонячна активність на 10 лютого:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
  • кількість сонячних плям — 42.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я. Варто стежити за тим в якому стані Сонце, аби подбати про себе у потрібний момент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко попередила про зміну погоди. За її словами, сильні морози вже у минулому.

Також ми розповідали про те, як погода вплинула на зникнення снігурів. Цих птахів останнім часом не побачиш.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
