Прогноз магнітних бур на 10 лютого — метеозалежним можна видихнути

У вівторок, 10 лютого, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Метеочутливі люди нарешті зможуть передихнути й почуватися добре.

Прогноз магнітних бур на 10 лютого

Сонце не було надто активним протягом останньої доби. Відбулося вісім спалахів класу С, але вони не мають значного впливу на Землю. Відтак не варто очікувати на погіршення самопочуття.

Крім того, був один спалах класу М2.8, однак він може дати про себе знати аж через кілька днів. Можливі магнітні бурі слабкої або сильної потужності через 1-3 доби. Такий спалах здатен викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

У вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною. Можуть бути спалахи Х-класу.

Сонячна активність на 10 лютого:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

кількість сонячних плям — 42.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я. Варто стежити за тим в якому стані Сонце, аби подбати про себе у потрібний момент.

