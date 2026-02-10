Прогноз магнитных бурь на 10 февраля — метеозависимым можно выдохнуть

Девушка плохо себя чувствует. Фото: Freepik

Во вторник, 10 февраля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Метеочувствительные люди наконец смогут передохнуть и чувствовать себя хорошо.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз магнитных бурь на 10 февраля

Солнце не было слишком активным в течение последних суток. Произошло восемь вспышек класса С, но они не имеют значительного влияния на Землю. Поэтому не стоит ожидать ухудшения самочувствия.

Кроме того, была одна вспышка класса М2.8, однако она может дать о себе знать только через несколько дней. Возможны магнитные бури слабой или сильной мощности через 1-3 суток. Такая вспышка способна вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

У девушки болит голова. Фото: Freepik

Во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной. Могут быть вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 10 февраля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

количество солнечных пятен — 42.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье. Стоит следить за тем в каком состоянии Солнце, чтобы позаботиться о себе в нужный момент.

