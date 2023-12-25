Прогнози погоди на Київщині 26 грудня від Укргідрометцентру

На Київщину насувається негода — в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку завтра
Синоптики попереджають українців про небезпечні погодні явища завтра, 26 грудня. На Київщину прийдуть сильні вітри, однак температура повітря протягом дня буде доволі високою.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода на Київщині 26 грудня
В Укргідрометцентру киян попереджають про I рівень небезпеки завтра, 26 грудня. Очікується небезпечне метеорологічне явище у вигляді сильного вітру.
За даними синоптиків, завтра буде хмарна погода, але з проясненнями. Вночі опадів не передбачається, а вдень можливий дощ.
Вітер буде переважно західним та південно-західним, 7-12 м/с. Проте також очікуються пориви 15-20 м/с.
Температура повітря буде доволі високою. Вночі в Київській області від +1 °C до +6 °C, а вдень від +6 °C до + 11 °C. У столиці вночі +2...+4 °C, а вдень +8...+10 °C.
Як зазначають в Укргідрометцентрі, негода може ускладнити роботу комунальних та енергетичних підприємств. Також небезпечні погодні умови можуть призвести до "порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць".
Нагадаємо, 26 грудня, в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви західного вітру до 20 м/с. Також синоптики прогнозують метрові хвилі на Чорному морі, тож радимо уникнути прогулянок на узбережжі.
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