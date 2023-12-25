Прогнози погоди на Київщині 26 грудня від Укргідрометцентру

Жінка йде вулицею під час сніжно-дощової погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Синоптики попереджають українців про небезпечні погодні явища завтра, 26 грудня. На Київщину прийдуть сильні вітри, однак температура повітря протягом дня буде доволі високою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на Київщині 26 грудня

В Укргідрометцентру киян попереджають про I рівень небезпеки завтра, 26 грудня. Очікується небезпечне метеорологічне явище у вигляді сильного вітру.

За даними синоптиків, завтра буде хмарна погода, але з проясненнями. Вночі опадів не передбачається, а вдень можливий дощ.

Вітер буде переважно західним та південно-західним, 7-12 м/с. Проте також очікуються пориви 15-20 м/с.

Температура повітря буде доволі високою. Вночі в Київській області від +1 °C до +6 °C, а вдень від +6 °C до + 11 °C. У столиці вночі +2...+4 °C, а вдень +8...+10 °C.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, негода може ускладнити роботу комунальних та енергетичних підприємств. Також небезпечні погодні умови можуть призвести до "порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць".

Нагадаємо, 26 грудня, в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви західного вітру до 20 м/с. Також синоптики прогнозують метрові хвилі на Чорному морі, тож радимо уникнути прогулянок на узбережжі.