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На Киевщину надвигается непогода — в Укргидрометцентре предупредили об опасности завтра

25 декабря 2023 17:29
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогнозы погоды на Киевщине 26 декабря от Укргидрометцентра
Женщина идет по улице во время снежно-дождливой погоды. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики предупреждают украинцев об опасных погодных явлениях завтра, 26 декабря. В Киевскую область придут сильные ветры, однако температура воздуха в течение дня будет достаточно высокой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на Киевщине 26 декабря

В Укргидрометцентре киевлян предупреждают об I уровне опасности завтра, 26 декабря. Ожидается опасное метеорологическое явление в виде сильного ветра.

По данным синоптиков, завтра будет облачная погода, но с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а днем возможен дождь.
Ветер будет преимущественно западным и юго-западным, 7-12 м/с. Однако ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет достаточно высокой. Ночью в Киевской области от +1 °C до +6 °C, а днем от +6 °C до +11 °C. В столице ночью +2...+4 °C, а днем +8...+10 °C.

Как отмечают в Укргидрометцентре, непогода может усложнить работу коммунальных и энергетических предприятий. Также опасные погодные условия могут привести к "нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц".

Напомним, 26 декабря, в Одессе объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы западного ветра до 20 м/с. Также синоптики прогнозируют метровые волны на Черном море, поэтому рекомендуем избежать прогулок на побережье.

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