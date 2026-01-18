Відео
Головна Погода На Сонці 10 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці 10 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 13:21
Прогноз магнітних бур 18 січня — як вони впливають на здоров'я
Головний біль у жінки. Фото: Freepik

У неділю, 18 січня, сонячна активність залишатиметься відносно спокійною, хоча магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Фахівці не прогнозують сильних магнітних бур, однак незначні коливання можливі.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 18 січня

За останню добу сонячна активність залишалася низькою. На Сонці зафіксували десять спалахів класу C, які практично не впливають на Землю, а також один спалах класу М2,1. Спалахи М-класу належать до середніх за потужністю та можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на денній стороні планети, а також створювати умови для слабкого сонячного радіаційного шторму.

Очікується, що протягом неділі геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного до слабкоштормового рівня. Сонячна активність буде помірною, із незначною ймовірністю виникнення потужніших спалахів.

Сонячна активність 18 січня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
  • ймовірність сильного геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність спалаху М-класу — 55%;
  • ймовірність спалаху Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 54.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних та літніх. 

Під час магнітних бур у людей найчастіше спостерігаються такі симптоми:

  • головний біль та відчуття здавлювання у скронях;
  • запаморочення, млявість і загальна слабкість;
  • підвищена втомлюваність, сонливість або порушення сну;
  • дратівливість, тривожні стани та перепади настрою;
  • погіршення здатності зосереджуватися;
  • нестабільність артеріального тиску;
  • загострення хронічних недуг.

Нагадаємо, синоптики закликали українців бути обережними на дорогах через ожеледицю.

А також синоптик Наталка Діденко попередила про сильні морози у понеділок.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
