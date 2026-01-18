Прогноз магнитных бурь 18 января — как они влияют на здоровье

На Солнце 10 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
В воскресенье, 18 января, солнечная активность будет оставаться относительно спокойной, хотя магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Специалисты не прогнозируют сильных магнитных бурь, однако незначительные колебания возможны.
Прогноз магнитных бурь на 18 января
За последние сутки солнечная активность оставалась низкой. На Солнце зафиксировали десять вспышек класса C, которые практически не влияют на Землю, а также одну вспышку класса М2,1. Вспышки М-класса относятся к средним по мощности и могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты, а также создавать условия для слабого солнечного радиационного шторма.
Ожидается, что в течение воскресенья геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного до слабоштормового уровня. Солнечная активность будет умеренной, с незначительной вероятностью возникновения мощных вспышек.
Солнечная активность 18 января
- вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
- вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки М-класса — 55%;
- вероятность вспышки Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 54.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых и пожилых.
Во время магнитных бурь у людей чаще всего наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль и ощущение сдавливания в висках;
- головокружение, вялость и общая слабость;
- повышенная утомляемость, сонливость или нарушение сна;
- раздражительность, тревожные состояния и перепады настроения;
- ухудшение способности сосредотачиваться;
- нестабильность артериального давления;
- обострение хронических недугов.
