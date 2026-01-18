Видео
Главная Погода На Солнце 10 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце 10 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 13:21
Прогноз магнитных бурь 18 января — как они влияют на здоровье
Головная боль у женщины. Фото: Freepik

В воскресенье, 18 января, солнечная активность будет оставаться относительно спокойной, хотя магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Специалисты не прогнозируют сильных магнитных бурь, однако незначительные колебания возможны.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 18 января

За последние сутки солнечная активность оставалась низкой. На Солнце зафиксировали десять вспышек класса C, которые практически не влияют на Землю, а также одну вспышку класса М2,1. Вспышки М-класса относятся к средним по мощности и могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты, а также создавать условия для слабого солнечного радиационного шторма.

Ожидается, что в течение воскресенья геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного до слабоштормового уровня. Солнечная активность будет умеренной, с незначительной вероятностью возникновения мощных вспышек.

Солнечная активность 18 января

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки М-класса — 55%;
  • вероятность вспышки Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 54.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых и пожилых.

Во время магнитных бурь у людей чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль и ощущение сдавливания в висках;
  • головокружение, вялость и общая слабость;
  • повышенная утомляемость, сонливость или нарушение сна;
  • раздражительность, тревожные состояния и перепады настроения;
  • ухудшение способности сосредотачиваться;
  • нестабильность артериального давления;
  • обострение хронических недугов.

Напомним, синоптики призвали украинцев быть осторожными на дорогах из-за гололеда.

А также синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных морозах в понедельник.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
