Магнітні бурі 4 січня — чого сьогодні очікувати метеозалежним

Суттєвих магнітних бур у неділю, 4 січня, не очікується на Землі. Водночас магнітосфера знаходитиметься у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 4 січня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Упродовж 24 годин на Сонці сталося пʼять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле буде від спокійного до незначного шторму, а сонячна активність невеликою з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 4 січня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 64

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як спалахи на Сонці впливають на людину?

Спалахи на Сонці безпосередньо не "б’ють" по людині, але через магнітні бурі можуть впливати на самопочуття.

Під час сонячних спалахів у бік Землі викидаються потоки заряджених частинок. Коли вони досягають планети, збурюється магнітне поле — виникають магнітні бурі.

Найчастіше люди скаржаться на:

головний біль;

втому;

сонливість;

запаморочення;

коливання артеріального тиску;

відчуття слабкості;

дратівливість;

зниження концентрації.

У людей із серцево-судинними захворюваннями або підвищеною тривожністю симптоми зазвичай відчутніші.

