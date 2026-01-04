Видео
На Солнце будут вспышки Х-класса — опасность для метеозависимых

На Солнце будут вспышки Х-класса — опасность для метеозависимых

Ua ru
4 января 2026
Магнитные бури 4 января — чего сегодня ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Существенных магнитных бурь в воскресенье, 4 января, не ожидается на Земле. В то же время магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 4 января

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошло пять вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного шторма, а солнечная активность небольшой с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 4 января:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 64
Магнітні бурі 4 січня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как вспышки на Солнце влияют на человека?

Вспышки на Солнце непосредственно не "бьют" по человеку, но через магнитные бури могут влиять на самочувствие.

Во время солнечных вспышек в сторону Земли выбрасываются потоки заряженных частиц. Когда они достигают планеты, взбудораживается магнитное поле — возникают магнитные бури.

Чаще всего люди жалуются на:

  • головную боль;
  • усталость;
  • сонливость;
  • головокружение;
  • колебания артериального давления;
  • ощущение слабости;
  • раздражительность;
  • снижение концентрации.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенной тревожностью симптомы обычно более ощутимы.

Напомним, ученые выяснили, что когда-то земные сутки длились не 24 часа, а около 19.

А межзвездную комету 3I/ATLAS считали чрезвычайно большой. Впрочем, новые расчеты показали, что фактические размеры значительно меньше.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие Земля
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
