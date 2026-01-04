Магнитные бури 4 января — чего сегодня ожидать метеозависимым

На Солнце будут вспышки Х-класса — опасность для метеозависимых
Существенных магнитных бурь в воскресенье, 4 января, не ожидается на Земле. В то же время магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 4 января
За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошло пять вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.
Ожидается, что геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного шторма, а солнечная активность небольшой с вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 4 января:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 64
Как вспышки на Солнце влияют на человека?
Вспышки на Солнце непосредственно не "бьют" по человеку, но через магнитные бури могут влиять на самочувствие.
Во время солнечных вспышек в сторону Земли выбрасываются потоки заряженных частиц. Когда они достигают планеты, взбудораживается магнитное поле — возникают магнитные бури.
Чаще всего люди жалуются на:
- головную боль;
- усталость;
- сонливость;
- головокружение;
- колебания артериального давления;
- ощущение слабости;
- раздражительность;
- снижение концентрации.
У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенной тревожностью симптомы обычно более ощутимы.
