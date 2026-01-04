Магнитные бури 4 января — чего сегодня ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Существенных магнитных бурь в воскресенье, 4 января, не ожидается на Земле. В то же время магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 4 января

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошло пять вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного шторма, а солнечная активность небольшой с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 4 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 64

Как вспышки на Солнце влияют на человека?

Вспышки на Солнце непосредственно не "бьют" по человеку, но через магнитные бури могут влиять на самочувствие.

Во время солнечных вспышек в сторону Земли выбрасываются потоки заряженных частиц. Когда они достигают планеты, взбудораживается магнитное поле — возникают магнитные бури.

Чаще всего люди жалуются на:

головную боль;

усталость;

сонливость;

головокружение;

колебания артериального давления;

ощущение слабости;

раздражительность;

снижение концентрации.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенной тревожностью симптомы обычно более ощутимы.

