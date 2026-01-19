Відео
На Сонці були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур сьогодні

На Сонці були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 11:21
Магнітні бурі 19 січня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

Магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані у понеділок, 19 січня. Однак суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog. 

Читайте також:

Магнітні бурі 19 січня

Як відомо, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С (такі спалахи суттєво не впливають на Землю) та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М2,2.

Зазначається, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. А спалах М2,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Так, очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною.

Магнітні бурі 19 січня
Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 19 січня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 57.

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Попередження про магнітні бурі допомагає знизити вплив на самопочуття метеозалежних людей. Аби добре себе почувати фахівці радять:

  • дотримуватися режиму та спати 8 годин,
  • відмовитися від шкідливих звичок,
  • проводити час на свіжому повітрі,
  • не сидіти в гаджетах перед сном,
  • провітрювати кімнату,
  • займатися спортом, 
  • уникати стресу та перенавантаження.

Нагадаємо, стартап із США готує готель на Місяці до 2032 року. Забронювати відпочинок можна за депозит в 1 млн доларів.

Також ми писали, що людство отримало 10-секундний сигнал з далекого космосу. Він надійшов з точки приблизно за 13 мільярдів світлових років від Землі.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
