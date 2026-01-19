Магнітні бурі 19 січня — прогноз для метеозалежних

На Сонці були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур сьогодні
Магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані у понеділок, 19 січня. Однак суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 19 січня
Як відомо, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С (такі спалахи суттєво не впливають на Землю) та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М2,2.
Зазначається, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. А спалах М2,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Так, очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною.
Сонячна активність на 19 січня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 57.
Як вберегтися від впливу магнітних бур
Попередження про магнітні бурі допомагає знизити вплив на самопочуття метеозалежних людей. Аби добре себе почувати фахівці радять:
- дотримуватися режиму та спати 8 годин,
- відмовитися від шкідливих звичок,
- проводити час на свіжому повітрі,
- не сидіти в гаджетах перед сном,
- провітрювати кімнату,
- займатися спортом,
- уникати стресу та перенавантаження.
Нагадаємо, стартап із США готує готель на Місяці до 2032 року. Забронювати відпочинок можна за депозит в 1 млн доларів.
Також ми писали, що людство отримало 10-секундний сигнал з далекого космосу. Він надійшов з точки приблизно за 13 мільярдів світлових років від Землі.
Читайте Новини.LIVE!