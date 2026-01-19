Магнитные бури 19 января — прогноз для метеозависимых

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии в понедельник, 19 января. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.

Магнитные бури 19 января

Как известно, в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С (такие вспышки существенно не влияют на Землю) и две вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М2,2.

Отмечается, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. А вспышка М2,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Так, ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной.

Солнечная активность на 19 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 57.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Предупреждение о магнитных бурях помогает снизить влияние на самочувствие метеозависимых людей. Чтобы хорошо себя чувствовать специалисты советуют:

соблюдать режим и спать 8 часов,

отказаться от вредных привычек,

проводить время на свежем воздухе,

не сидеть в гаджетах перед сном,

проветривать комнату,

заниматься спортом,

избегать стресса и перегрузки.

