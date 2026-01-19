Магнитные бури 19 января — прогноз для метеозависимых

На Солнце были опасные вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня
Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии в понедельник, 19 января. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.
Магнитные бури 19 января
Как известно, в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С (такие вспышки существенно не влияют на Землю) и две вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М2,2.
Отмечается, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. А вспышка М2,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Так, ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной.
Солнечная активность на 19 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 57.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Предупреждение о магнитных бурях помогает снизить влияние на самочувствие метеозависимых людей. Чтобы хорошо себя чувствовать специалисты советуют:
- соблюдать режим и спать 8 часов,
- отказаться от вредных привычек,
- проводить время на свежем воздухе,
- не сидеть в гаджетах перед сном,
- проветривать комнату,
- заниматься спортом,
- избегать стресса и перегрузки.
