Україна
На Солнце были опасные вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня

На Солнце были опасные вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 11:21
Магнитные бури 19 января — прогноз для метеозависимых
Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии в понедельник, 19 января. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 19 января

Как известно, в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С (такие вспышки существенно не влияют на Землю) и две вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М2,2.

Отмечается, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. А вспышка М2,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Так, ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной.

Магнітні бурі 19 січня
Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 19 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 57.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Предупреждение о магнитных бурях помогает снизить влияние на самочувствие метеозависимых людей. Чтобы хорошо себя чувствовать специалисты советуют:

  • соблюдать режим и спать 8 часов,
  • отказаться от вредных привычек,
  • проводить время на свежем воздухе,
  • не сидеть в гаджетах перед сном,
  • проветривать комнату,
  • заниматься спортом,
  • избегать стресса и перегрузки.

Напомним, стартап из США готовит отель на Луне к 2032 году. Забронировать отдых можно за депозит в 1 млн долларов.

Также мы писали, что человечество получило 10-секундный сигнал из дальнего космоса. Он поступил из точки примерно в 13 миллиардах световых лет от Земли.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
