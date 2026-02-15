Прогноз магнітних бур на 15 лютого — до чого готуватися метеозалежним людям

У дівчини болить голова. Фото: Freepik

У неділю, 15 лютого, метеозалежним людям можна видихнути. Суттєвих магнітних бур сьогодні не буде, однак на Сонці зафіксували кілька спалахів.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз магнітних бур на 15 лютого

Сьогодні магнітосфера Землі буде перебувати у збудженому стані. Сонячна активність не перевищувала рівень норми протягом останньої доби. Відбулося кілька спалахів, зокрема, класу С та B. Однак метеозалежним людям не варто хвилюватися. Такі спалахи не мають значного впливу на Землю та майже не відчуваються.

Жінка погано почувається. Фото: Freepik

У геомагнітному полі 15 лютого можливий слабкий шторм. Сонце не буде занадто активним, очікується низький рівень з невеликою ймовірністю спалахів M-класу.

Сонячна активність на 15 лютого:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 11.

Через невеликі спалахи можливий головний біль. Метеозалежним людям, які погано почуваються, варто подбати про себе: не вживати шкідливу їжу, алкоголь, каву та більше відпочивати.

