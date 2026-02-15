Відео
Головна Погода На Сонці були спалахи — чи чекати магнітних бур сьогодні

На Сонці були спалахи — чи чекати магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 13:09
Прогноз магнітних бур на 15 лютого — до чого готуватися метеозалежним людям
У дівчини болить голова. Фото: Freepik

У неділю, 15 лютого, метеозалежним людям можна видихнути. Суттєвих магнітних бур сьогодні не буде, однак на Сонці зафіксували кілька спалахів.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 15 лютого

Сьогодні магнітосфера Землі буде перебувати у збудженому стані. Сонячна активність не перевищувала рівень норми протягом останньої доби. Відбулося кілька спалахів, зокрема, класу С та B. Однак метеозалежним людям не варто хвилюватися. Такі спалахи не мають значного впливу на Землю та майже не відчуваються.

Магнітні бурі 15 лютого
Жінка погано почувається. Фото: Freepik

У геомагнітному полі 15 лютого можливий слабкий шторм. Сонце не буде занадто активним, очікується низький рівень з невеликою ймовірністю спалахів M-класу.

Сонячна активність на 15 лютого:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 11.

Через невеликі спалахи можливий головний біль. Метеозалежним людям, які погано почуваються, варто подбати про себе: не вживати шкідливу їжу, алкоголь, каву та більше відпочивати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці зможуть побачити парад планет. Рідкісним явищем неозброїним оком вдасться насолодитися вже наприкінці лютого.

Також ми розповідали про те, що життя на Землі виникло випадково. Це показало нове дослідження.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
