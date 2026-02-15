Видео
Главная Погода На Солнце были вспышки — ждать ли магнитных бурь сегодня

На Солнце были вспышки — ждать ли магнитных бурь сегодня

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 13:09
Прогноз магнитных бурь на 15 февраля — к чему готовиться метеозависимым людям
У девушки болит голова. Фото: Freepik

В воскресенье, 15 февраля, метеозависимым людям можно выдохнуть. Существенных магнитных бурь сегодня не будет, однако на Солнце зафиксировали несколько вспышек.

Об этом пишет Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 15 февраля

Сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Солнечная активность не превышала уровень нормы в течение последних суток. Произошло несколько вспышек, в частности, класса С и B. Однако метеозависимым людям не стоит волноваться. Такие вспышки не имеют значительного влияния на Землю и почти не ощущаются.

Магнітні бурі 15 лютого
Женщина плохо себя чувствует. Фото: Freepik

В геомагнитном поле 15 февраля возможен слабый шторм. Солнце не будет слишком активным, ожидается низкий уровень с небольшой вероятностью вспышек M-класса.

Солнечная активность на 15 февраля:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 11.

Из-за небольших вспышек возможна головная боль. Метеозависимым людям, которые плохо себя чувствуют, стоит позаботиться о себе: не употреблять вредную пищу, алкоголь, кофе и больше отдыхать.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы смогут увидеть парад планет. Редким явлением невооруженным глазом удастся насладиться уже в конце февраля.

Также мы рассказывали о том, что жизнь на Земле возникла случайно. Это показало новое исследование.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
