Прогноз магнитных бурь на 15 февраля — к чему готовиться метеозависимым людям

На Солнце были вспышки — ждать ли магнитных бурь сегодня
В воскресенье, 15 февраля, метеозависимым людям можно выдохнуть. Существенных магнитных бурь сегодня не будет, однако на Солнце зафиксировали несколько вспышек.
Об этом пишет Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Прогноз магнитных бурь на 15 февраля
Сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Солнечная активность не превышала уровень нормы в течение последних суток. Произошло несколько вспышек, в частности, класса С и B. Однако метеозависимым людям не стоит волноваться. Такие вспышки не имеют значительного влияния на Землю и почти не ощущаются.
В геомагнитном поле 15 февраля возможен слабый шторм. Солнце не будет слишком активным, ожидается низкий уровень с небольшой вероятностью вспышек M-класса.
Солнечная активность на 15 февраля:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 11.
Из-за небольших вспышек возможна головная боль. Метеозависимым людям, которые плохо себя чувствуют, стоит позаботиться о себе: не употреблять вредную пищу, алкоголь, кофе и больше отдыхать.
