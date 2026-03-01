Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода На Сонці сім спалахів — чи будуть сьогодні магнітні бурі

На Сонці сім спалахів — чи будуть сьогодні магнітні бурі

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 13:16
Прогноз магнітних бур на 1 березня — до чого готуватися метеозалежним
Магнітні бурі на Землі в неділю, 1 березня. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 березня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур, попри збуджений стан магнітосфери. На Сонці зафіксували сім спалахів за останню добу, однак вони не мають значного впливу.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 1 березня

Сонячна активність минулої доби була на низькому рівні. На Сонці сталося сім спалахів класу С. Вони не мають суттєвого впливу на Землю.

Геомагнітне поле сьогодні очікується від нестабільного до активного рівня. Можливі спалахи M-класу.

Сонячна активність на 1 березня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 14.

Магнітні бурі та спалахи можуть негативно впливати на здоров'я людей. У дні підвищеного ризику варто подбати про себе: більше відпочивати та обмежити споживання шкідливої їжі й напоїв.

Що варто знати про спалахи M та С класу

Спалахи C класу — слабкіпомірні. Вони взагалі не впливають на Землю або ж мають дуже малий вплив. Така сонячна активність не відчутна для людей.

Спалахи класу М — помірно-сильніздатні. Вони можуть викликати радіоперешкоди та магнітні бурі. Також така активність здатна негативно впливати на самопочуття, викликаючи головний біль, втому чи роздратування. 

Нові дослідження у космосі

Нещодавно науковці виявили у викидах міжзоряної комети 3I/ATLAS важливі молекули, пов'язані із життям.

Крім того, вчені здивували результатами нових досліджень щодо Юпітера. Виявилося, що планета не така, якою її уявляли.

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації