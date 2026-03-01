Прогноз магнітних бур на 1 березня — до чого готуватися метеозалежним

Магнітні бурі на Землі в неділю, 1 березня. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 березня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур, попри збуджений стан магнітосфери. На Сонці зафіксували сім спалахів за останню добу, однак вони не мають значного впливу.

Магнітні бурі 1 березня

Сонячна активність минулої доби була на низькому рівні. На Сонці сталося сім спалахів класу С. Вони не мають суттєвого впливу на Землю.

Геомагнітне поле сьогодні очікується від нестабільного до активного рівня. Можливі спалахи M-класу.

Сонячна активність на 1 березня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 14.

Магнітні бурі та спалахи можуть негативно впливати на здоров'я людей. У дні підвищеного ризику варто подбати про себе: більше відпочивати та обмежити споживання шкідливої їжі й напоїв.

Що варто знати про спалахи M та С класу

Спалахи C класу — слабкіпомірні. Вони взагалі не впливають на Землю або ж мають дуже малий вплив. Така сонячна активність не відчутна для людей.

Спалахи класу М — помірно-сильніздатні. Вони можуть викликати радіоперешкоди та магнітні бурі. Також така активність здатна негативно впливати на самопочуття, викликаючи головний біль, втому чи роздратування.

