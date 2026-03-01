Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Солнце было активным — прогноз магнитных бурь на сегодня

Солнце было активным — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 13:16
Будут ли магнитные бури 1 марта — прогноз для метеозависимых
Магнитные бури на Земле в воскресенье, 1 марта. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 1 марта, метеозависимые люди могут выдохнуть. На Земле не ожидается магнитных бурь. Солнце было активным за последние сутки, но вспышки, которые там были, не влияют на Землю.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 1 марта

Солнечная активность за прошедшие сутки была на низком уровне. На Солнце произошло семь вспышек класса С. Они не имеют существенного влияния на Землю.

Геомагнитное поле сегодня ожидается от нестабильного до активного уровня. Возможны вспышки M-класса.

Солнечная активность на 1 марта:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 14.

Магнитные бури и вспышки могут негативно влиять на здоровье людей. В дни повышенного риска стоит позаботиться о себе: больше отдыхать и ограничить потребление вредной пищи и напитков.

Что стоит знать о вспышках M и С класса

Вспышки C класса — слабые умеренные. Они вообще не влияют на Землю или же имеют очень малое влияние. Такая солнечная активность не ощутима для людей.

Вспышки класса М — умеренно-сильные способны. Они могут вызвать радиопомехи и магнитные бури. Также такая активность способна негативно влиять на самочувствие, вызывая головную боль, усталость или раздражение.

Новые исследования в космосе

Недавно ученые обнаружили в выбросах межзвездной кометы 3I/ATLAS важные молекулы, связанные с жизнью.

Кроме того, ученые удивили результатами новых исследований по Юпитеру. Оказалось, что планета не такая, какой ее представляли.

космос Солнце магнитные бури головная боль Земля
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации