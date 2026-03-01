Будут ли магнитные бури 1 марта — прогноз для метеозависимых

Магнитные бури на Земле в воскресенье, 1 марта. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 1 марта, метеозависимые люди могут выдохнуть. На Земле не ожидается магнитных бурь. Солнце было активным за последние сутки, но вспышки, которые там были, не влияют на Землю.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 1 марта

Солнечная активность за прошедшие сутки была на низком уровне. На Солнце произошло семь вспышек класса С. Они не имеют существенного влияния на Землю.

Геомагнитное поле сегодня ожидается от нестабильного до активного уровня. Возможны вспышки M-класса.

Солнечная активность на 1 марта:

вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 14.

Магнитные бури и вспышки могут негативно влиять на здоровье людей. В дни повышенного риска стоит позаботиться о себе: больше отдыхать и ограничить потребление вредной пищи и напитков.

Что стоит знать о вспышках M и С класса

Вспышки C класса — слабые умеренные. Они вообще не влияют на Землю или же имеют очень малое влияние. Такая солнечная активность не ощутима для людей.

Вспышки класса М — умеренно-сильные способны. Они могут вызвать радиопомехи и магнитные бури. Также такая активность способна негативно влиять на самочувствие, вызывая головную боль, усталость или раздражение.

