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На Сонці стався потужний спалах — чи варто очікувати магнітну бурю

17 липня 2024 07:44
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Сонці зафіксували новий потужний спалах класу X
Чоловік дивиться на Сонце. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Сонці стався потужний спалах класу X. Його джерелом стала пляма AR3738. Спалах було зафіксовано пізно ввечері 13 липня.

Про це повідомляє Space.

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Останній спалах класу Х на Сонці не супроводжувався корональним викидом маси (КВМ), який міг би викликати магнітну бурю на Землі. 

За словами фізика Кейт Стронг, через високу сонячну активність навряд чи виникне якась геомагнітна активність.

Спалах на Сонці
Спалах на Сонці 13 липня. Фото: NASA/SDO

Однак спалах мав певний вплив на Землю. Він став причиною відключення короткохвильового радіозв'язку в Австралії, Південно-Східній Азії та Японії. Вони є звичайним явищем після потужних сонячних спалахів та пов'язані з інтенсивними сплесками рентгенівського випромінювання, а також сильним ультрафіолетовим випромінюванням, що випускається під час цих подій.

Відключення короткохвильового радіо на Землі після спалаху на Сонці
Відключення короткохвильового радіо в Південно-Східній Азії, Австралії та Японії. Фото: NOAA/SWPC

Сонячні спалахи випромінюються у напрямку Землі із швидкістю світла. При досягненні планети вони зумовлюють іонізацію верхніх шарів атмосфери. Цей процес призводить до утворення більш щільного середовища для високочастотних короткохвильових радіосигналів. Під час взаємодії радіохвиль з електронами у цих іонізованих шарах відбувається втрата енергії через збільшення кількості зіткнень, що може призвести до погіршення або повного блокування радіосигналів.

Нагадаємо, 10 липня в Україні помітили в небі невідомий об'єкт. Припущення в користувачів соцмереж були різні. Дехто подумав, що це літак або БпЛА, інші жартували, що в українському повітряному просторі зафіксували НЛО.

Також 6 липня у небі над декількома турецькими містами пролетів яскравий метеор зеленого кольору. Явище побачили мешканці Анкари, Стамбулу, Бурси та інших міст країни.

космос наука Сонце магнітні бурі астрономія

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