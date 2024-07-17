На Сонці зафіксували новий потужний спалах класу X

Чоловік дивиться на Сонце. Фото: Pexels

На Сонці стався потужний спалах класу X. Його джерелом стала пляма AR3738. Спалах було зафіксовано пізно ввечері 13 липня.

Про це повідомляє Space.

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CME WATCH - 2024.7.14: I waited until the latest data came in about the time of the X flare and subsequently. There is no sign of any CMEs from the string of M flares and the X2 last night. So there is unlikely to be any geomagnetic activity as a result of the high solar activity pic.twitter.com/OTFRIz1YSq — Keith Strong (@drkstrong) July 14, 2024

Потужний спалах на Сонці

Останній спалах класу Х на Сонці не супроводжувався корональним викидом маси (КВМ), який міг би викликати магнітну бурю на Землі.

За словами фізика Кейт Стронг, через високу сонячну активність навряд чи виникне якась геомагнітна активність.

Спалах на Сонці 13 липня. Фото: NASA/SDO

Однак спалах мав певний вплив на Землю. Він став причиною відключення короткохвильового радіозв'язку в Австралії, Південно-Східній Азії та Японії. Вони є звичайним явищем після потужних сонячних спалахів та пов'язані з інтенсивними сплесками рентгенівського випромінювання, а також сильним ультрафіолетовим випромінюванням, що випускається під час цих подій.

Відключення короткохвильового радіо в Південно-Східній Азії, Австралії та Японії. Фото: NOAA/SWPC

Сонячні спалахи випромінюються у напрямку Землі із швидкістю світла. При досягненні планети вони зумовлюють іонізацію верхніх шарів атмосфери. Цей процес призводить до утворення більш щільного середовища для високочастотних короткохвильових радіосигналів. Під час взаємодії радіохвиль з електронами у цих іонізованих шарах відбувається втрата енергії через збільшення кількості зіткнень, що може призвести до погіршення або повного блокування радіосигналів.

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