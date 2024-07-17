На Солнце зафиксировали новую мощную вспышку класса X

Мужчина смотрит на Солнце. Фото: Pexels

На Солнце произошла мощная вспышка класса X. Его источником стало пятно AR3738. Вспышка была зафиксирована поздно вечером 13 июля.

Об этом сообщает Space.

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CME WATCH - 2024.7.14: Я waited until latest data came в о времени X X flare and subsequently. Это не значок года CMEs из string of M flares and X2 в последнее время. Так что это не нужна для любой геомагнитной деятельности как результат высокой природной деятельности pic.twitter.com/OTFRIz1YSq - Keith Strong (@drkstrong) 14 July 2024

Мощная вспышка на Солнце

Последняя вспышка класса Х на Солнце не сопровождалась корональным выбросом массы (КВМ), который мог бы вызвать магнитную бурю на Земле.

По словам физика Кейт Стронг, из-за высокой солнечной активности вряд ли возникнет некая геомагнитная активность.

Вспышка на Солнце 13 июля. Фото: NASA/SDO

Однако вспышка имела определенное влияние на Землю. Она стала причиной отключения коротковолновой радиосвязи в Австралии, Юго-Восточной Азии и Японии. Они являются обычным явлением после мощных солнечных вспышек и связаны с интенсивными всплесками рентгеновского излучения, а также сильным ультрафиолетовым излучением, испускаемым во время этих событий.

Отключение коротковолнового радио в Юго-Восточной Азии, Австралии и Японии. Фото: NOAA/SWPC

Солнечные вспышки излучаются в направлении Земли со скоростью света. При достижении планеты они обуславливают ионизацию верхних слоев атмосферы. Этот процесс приводит к образованию более плотной среды для высокочастотных коротковолновых радиосигналов. При взаимодействии радиоволн с электронами в этих ионизированных слоях происходит потеря энергии из-за увеличения количества столкновений, что может привести к ухудшению или полной блокировке радиосигналов.

Напомним, 10 июля в Украине заметили в небе неизвестный объект. Предположения у пользователей соцсетей были разные. Некоторые подумали, что это самолет или БпЛА, другие шутили, что в украинском воздушном пространстве зафиксировали НЛО.

Также 6 июля в небе над несколькими турецкими городами пролетел яркий метеор зеленого цвета. Явление увидели жители Анкары, Стамбула, Бурсы и других городов страны.