На Сонці зафіксовано два потужних спалахи — хто в небезпеці

Спалах на Сонці. Фото: NASA

Останніми днями на Сонці було два сильних спалахи. Астрономи віднесли до найпотужнішої категорії X.

Про це повідомляє NASA у п'ятницю, 23 лютого.

Спалахи на Сонці — що відомо

"Сонце випустило два сильні сонячні спалахи: перший досяг максимуму о 18:07 за східним стандартним часом 21 лютого 2024 року, а другий досяг максимуму о 1:32 ночі за східним стандартним часом 22 лютого 2024 року", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, сонячні спалахи — це потужні викиди енергії, які можуть впливати на зв’язок, електромережі, навігаційні системи на Землі та становити загрозу для космічних кораблів і астронавтів.

Поради, які допоможуть вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. При розумінні проблеми та отриманні попередження про магнітні бурі можна контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Поради, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводити більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;

прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай;

зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, приблизно раз на сто років Землю накриває потужний магнітний шторм, що пов'язаний із екстремально високою сонячною активністю. Потужна магнітна буря може пошкодити супутникові системи, радіо- та комунікаційні системи, електроенергетичні системи, зупинити авіацію. При цьому вчені повідомляють, що подібне явище варто очікувати найближчим часом.

Також ми писали про те, що Європейський супутник, який перебував на орбіті в космосі майже 30 років, впав на Землю в середу, 21 лютого. Його падіння відбулося природним чином: супутник згорів, увійшовши в атмосферу Землі.