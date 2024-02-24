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На Солнце зафиксированы две мощные вспышки — кто в опасности

24 февраля 2024 07:13
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
На Солнце зафиксированы две мощные вспышки — кто в опасности
Вспышка на Солнце. Фото: NASA
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В последние дни на Солнце было две сильные вспышки. Астрономы отнесли к мощнейшей категории X.

Об этом сообщает NASA в пятницу, 23 февраля.

Вспышки на Солнце – что известно

"Солнце выпустило две сильные солнечные вспышки: первая достигла максимума в 18:07 по восточному стандартному времени 21 февраля 2024 года, а вторая достигла максимума в 1:32 ночи по восточному стандартному времени 22 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.

Как известно, солнечные вспышки – это мощные выбросы энергии, которые могут влиять на связь, электросети, навигационные системы на Земле и представлять угрозу для космических кораблей и астронавтов.

Советы, которые помогут уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. При понимании проблемы и получении предупреждения о магнитных бурях можно контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Советы, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:

  • снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
  • прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай;
  • уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, примерно раз в сто лет Землю покрывает мощный магнитный шторм, связанный с экстремально высокой солнечной активностью. Мощная магнитная буря может разрушить спутниковые системы, радио- и коммуникационные системы, электроэнергетические системы, остановить авиацию. При этом ученые сообщают, что подобное явление следует ожидать в ближайшее время.

Также мы писали о том, что Европейский спутник , находившийся на орбите в космосе почти 30 лет, упал на Землю в среду, 21 февраля. Его падение вышло естественным образом: спутник сгорел, войдя в атмосферу Земли.

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