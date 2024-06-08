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На Тернопільщині блискавка влучила у житловий будинок — де ще вирує негода

8 червня 2024 15:18
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Блискавка влучила в будинок на Тернопільщині
Наслідки влучання блискавки у дім. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок цих природніх катаклізмів ніхто не постраждав. 

Відео з смерчем і блискавкою ширяться у низці Telegram-каналів у суботу, 8 червня.

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За даними місцевих пабліків, ніхто з людей внаслідок природних катаклізмів не постраждав.

Також повідомляється, що у Тернополі внаслідок удару блискавки згоріла вся техніка в будинку.

Раніше ми повідомляли, що у Стрийському районі Львівської області в ніч на вівторок, 4 червня, сталася пожежа. Внаслідок займання стайні там згоріла худоба.

Нагадаємо, на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва горіло складське приміщення. На місці працювали аварійно-рятувальні служби.

Також ми писали, що у Золочівському районі на Львівщині сталася пожежа. Представники ДСНС врятували 30 тисяч курчат.

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