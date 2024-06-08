Блискавка влучила в будинок на Тернопільщині

На Тернопільщині блискавка влучила у житловий будинок — де ще вирує негода
У Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок цих природніх катаклізмів ніхто не постраждав.
Відео з смерчем і блискавкою ширяться у низці Telegram-каналів у суботу, 8 червня.
Україну накрила негода
За даними місцевих пабліків, ніхто з людей внаслідок природних катаклізмів не постраждав.
Також повідомляється, що у Тернополі внаслідок удару блискавки згоріла вся техніка в будинку.
Раніше ми повідомляли, що у Стрийському районі Львівської області в ніч на вівторок, 4 червня, сталася пожежа. Внаслідок займання стайні там згоріла худоба.
Нагадаємо, на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва горіло складське приміщення. На місці працювали аварійно-рятувальні служби.
Також ми писали, що у Золочівському районі на Львівщині сталася пожежа. Представники ДСНС врятували 30 тисяч курчат.
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