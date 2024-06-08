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В Тернопольской области молния попала в жилой дом — где еще бурлит непогода

8 июня 2024 15:18
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Молния попала в дом на Тернопольщине
Последствия попадания молнии в дом. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Киевской области зафиксировали смерч, а в Тернополе молния попала в жилой дом. В результате этих природных катаклизмов никто не пострадал.

Видео со смерчем и молнией распространяются в ряде Telegram-каналов в субботу, 8 июня.

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По данным местных пабликов, никто из людей в результате природных катаклизмов не пострадал.

Также сообщается, что в Тернополе в результате удара молнии сгорела вся техника в доме.

Ранее мы сообщали, что в Стрыйском районе Львовской области в ночь на вторник, 4 июня, произошел пожар. В результате возгорания конюшни там сгорел скот.

Напомним, на улице Николая Закревского в Деснянском районе Киева горело складское помещение. На месте работали аварийно-спасательные службы.

Также мы писали, что в Золочевском районе Львовской области произошел пожар. Представители ГСЧС спасли 30 тысяч цыплят.

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