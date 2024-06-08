Молния попала в дом на Тернопольщине

В Тернопольской области молния попала в жилой дом — где еще бурлит непогода
В Киевской области зафиксировали смерч, а в Тернополе молния попала в жилой дом. В результате этих природных катаклизмов никто не пострадал.
Видео со смерчем и молнией распространяются в ряде Telegram-каналов в субботу, 8 июня.
Украину накрыла непогода
По данным местных пабликов, никто из людей в результате природных катаклизмов не пострадал.
Также сообщается, что в Тернополе в результате удара молнии сгорела вся техника в доме.
Ранее мы сообщали, что в Стрыйском районе Львовской области в ночь на вторник, 4 июня, произошел пожар. В результате возгорания конюшни там сгорел скот.
Напомним, на улице Николая Закревского в Деснянском районе Киева горело складское помещение. На месте работали аварийно-спасательные службы.
Также мы писали, что в Золочевском районе Львовской области произошел пожар. Представители ГСЧС спасли 30 тысяч цыплят.
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