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На Україну насувається циклон — народний синоптик Діденко назвала регіони, де пройдуть зливи

24 березня 2024 13:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні завтра, 25 березня
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні у понеділок, 25 березня, очікується дощова погода, оскільки насувається циклон. Протягом дня температура коливатиметься у межах +8...+14 °C. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 25 березня

За словами Діденко, вплив циклону не дасть опадам просунутися на східну частину України. Там очікується суха погода.

Щодо температури повітря — загалом протягом дня передбачається +8...+11 °C, а на сході +10...+14 °C.

Однак від Сумщини до Одещини через Черкащину буде "холодний язичок" циклону — там стовпчики термометрів коливатимуться в межах +6...+9 °C.

температура на 25 березня о 02.00
Температура повітря станом на 25 березня 02.00. Фото: meteopost.com
температура 25 березня о 8.00
Температура повітря станом на 25 березня 08.00. Фото: meteopost.com
температура на 25 березня о 14.00
Температура повітря станом на 25 березня 14.00. Фото: meteopost.com
температура на 25 березня о 20.00
Температура повітря станом на 25 березня 20.00. Фото: meteopost.com

Діденко додала, що після 29 березня в Україну прийде значне потепління — +20...+23 °C.

Погода в Києві 25 березня

Синоптик прогнозує, що у Києві завтра можливий невеликий дощ.

Температура повітря у столиці становитиме близько +8 °C.

Нагадаємо, опалювальний сезон цього року може завершитися раніше від запланованого. Причиною цього є тривале потепління в країні.

Також ми писали, що Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління. Минулого року середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.

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