Погода в Україні завтра, 25 березня

На Україну насувається циклон — народний синоптик Діденко назвала регіони, де пройдуть зливи
В Україні у понеділок, 25 березня, очікується дощова погода, оскільки насувається циклон. Протягом дня температура коливатиметься у межах +8...+14 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 25 березня
За словами Діденко, вплив циклону не дасть опадам просунутися на східну частину України. Там очікується суха погода.
Щодо температури повітря — загалом протягом дня передбачається +8...+11 °C, а на сході +10...+14 °C.
Однак від Сумщини до Одещини через Черкащину буде "холодний язичок" циклону — там стовпчики термометрів коливатимуться в межах +6...+9 °C.
Діденко додала, що після 29 березня в Україну прийде значне потепління — +20...+23 °C.
Погода в Києві 25 березня
Синоптик прогнозує, що у Києві завтра можливий невеликий дощ.
Температура повітря у столиці становитиме близько +8 °C.
Нагадаємо, опалювальний сезон цього року може завершитися раніше від запланованого. Причиною цього є тривале потепління в країні.
Також ми писали, що Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління. Минулого року середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.
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