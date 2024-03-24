Погода в Украине завтра, 25 марта

На Украину надвигается циклон — народный синоптик Диденко назвала регионы, где пройдут ливни
В Украине в понедельник, 25 марта, ожидается дождливая погода, поскольку надвигается циклон. В течение дня температура будет колебаться в пределах +8…+14 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине 25 марта
По словам Диденко, влияние циклона не позволит осадкам продвинуться на восточную часть Украины. Там ожидается сухая погода.
Относительно температуры воздуха в целом в течение дня предполагается +8...+11 °C, а на востоке +10...+14 °C.
Однако от Сумщины до Одещины через Черкащину будет "холодный язычок" циклона — там столбики термометров будут колебаться в пределах +6...+9 °C.
Диденко добавила, что после 29 марта в Украину придет значительное потепление +20...+23 °C.
Погода в Киеве 25 марта
Синоптик прогнозирует, что в Киеве завтра возможен небольшой дождь.
Температура воздуха в столице будет около +8 °C.
Напомним, отопительный сезон в этом году может завершиться раньше запланированного. Причиной этого является продолжительное потепление в стране.
Также мы писали, что Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления. В прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.
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