Погода в Украине завтра, 25 марта

Люди идут под дождем. Фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 25 марта, ожидается дождливая погода, поскольку надвигается циклон. В течение дня температура будет колебаться в пределах +8…+14 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 25 марта

По словам Диденко, влияние циклона не позволит осадкам продвинуться на восточную часть Украины. Там ожидается сухая погода.

Относительно температуры воздуха в целом в течение дня предполагается +8...+11 °C, а на востоке +10...+14 °C.

Однако от Сумщины до Одещины через Черкащину будет "холодный язычок" циклона — там столбики термометров будут колебаться в пределах +6...+9 °C.

Температура воздуха на 25 марта 02.00. Фото: meteopost.com

Температура воздуха на 25 марта 08.00. Фото: meteopost.com

Температура воздуха на 25 марта 14.00. Фото: meteopost.com

Температура воздуха на 25 марта 20.00. Фото: meteopost.com

Диденко добавила, что после 29 марта в Украину придет значительное потепление +20...+23 °C.

Погода в Киеве 25 марта

Синоптик прогнозирует, что в Киеве завтра возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в столице будет около +8 °C.

Напомним, отопительный сезон в этом году может завершиться раньше запланированного. Причиной этого является продолжительное потепление в стране.

Также мы писали, что Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления. В прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.