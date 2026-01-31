Відео
Головна Погода На Україну сунуть аномальні морози до -30°C

На Україну сунуть аномальні морози до -30°C

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 13:44
В Україні очікується аномальна температура до −30°C
Людина йде по зимньому парку в мороз. Фото: Новини.LIVE

Україну, як і взагалі всю Східну Європу, накриє екстремальна температура. На регіон насувається арктичне повітря, яке принесе морозну погоду

Про це повідомила служба погоди Ventusky у суботу, 31 січня.

Читайте також:

Наскільки похолодає в Україні у лютому

Це має бути найсильніша хвиля арктичного повітря в Європі від початку 2026 року. 

У понеділок вранці температура впаде до -25 °C. Вона може знизитись ще — приблизно до -30 °C, побивши усі температурні рекорди цієї зими.

Як вважають синоптики, період найсильніших морозів буде з 1 по 3 лютого. Під дією арктичного антициклону в Україні взимку як правило настає ясна, суха та дуже морозна погода без значних опадів.

Нагадаємо, що синоптики вважають лютий одним із найбільш контрастних місяців. Цьогоріч він обіцяє бути мінливим, але з морозами.

Раніше ми також інформували, що весна 2026 року в Україні не поспішатиме з теплом. Але у березні та на початку квітня можливі різкі потепління.

погода морози синоптик прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
