В Україні очікується аномальна температура до −30°C

Україну, як і взагалі всю Східну Європу, накриє екстремальна температура. На регіон насувається арктичне повітря, яке принесе морозну погоду.

Про це повідомила служба погоди Ventusky у суботу, 31 січня.

Наскільки похолодає в Україні у лютому

Це має бути найсильніша хвиля арктичного повітря в Європі від початку 2026 року.

У понеділок вранці температура впаде до -25 °C. Вона може знизитись ще — приблизно до -30 °C, побивши усі температурні рекорди цієї зими.

Як вважають синоптики, період найсильніших морозів буде з 1 по 3 лютого. Під дією арктичного антициклону в Україні взимку як правило настає ясна, суха та дуже морозна погода без значних опадів.

Нагадаємо, що синоптики вважають лютий одним із найбільш контрастних місяців. Цьогоріч він обіцяє бути мінливим, але з морозами.

Раніше ми також інформували, що весна 2026 року в Україні не поспішатиме з теплом. Але у березні та на початку квітня можливі різкі потепління.