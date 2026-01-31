В Украине ожидается аномальная температура до -30°C

Человек идет по зимнему парку в мороз. Фото: Новини.LIVE

Украину, как и вообще всю Восточную Европу, накроет экстремальная температура. На регион надвигается арктический воздух, который принесет морозную погоду.

Об этом сообщила служба погоды Ventusky в субботу, 31 января.

Это должно быть самой сильной волной арктического воздуха в Европе с начала 2026 года.

В понедельник утром температура упадет до -25 °C. Она может снизиться еще — примерно до -30 ° C, побив все температурные рекорды этой зимой.

Как считают синоптики, период самых сильных морозов будет с 1 по 3 февраля. Под действием арктического антициклона в Украине зимой как правило наступает ясная, сухая и очень морозная погода без значительных осадков.

Напомним, что синоптики считают февраль одним из самых контрастных месяцев. В этом году он обещает быть переменчивым, но с морозами.

Ранее мы также информировали, что весна 2026 года в Украине не будет спешить с теплом. Но в марте и в начале апреля возможны резкие потепления.