Прогноз погоди в Україні на 16-22 лютого — сунуть сильні опади

Наступний тиждень в Україні буде триматися волога погода з коливаннями температури. Синоптики попереджають про опади різної інтенсивності у вигляді снігу та дощу протягом 16-22 лютого.

Прогноз погоди в Україні на 16-22 лютого

У понеділок, 16 лютого, у північних областях буде значний сніг, хуртовина, місцями ожеледь. В решті регіонів очікуються помірні опади у вигляді дощу та снігу. На Лівобережжі вночі очікується -2…+5 °С, на Правобережжі країни прогнозують -5…-13 °С. Вдень у північних та західних областях буде -3...-8 °С, в інших регіонах очікується -2...+3 °С.

У вівторок, 17 лютого, вночі по всій країні буде без значних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі прогнозують -5...-15 °С, на крайній півночі місцями до -20 °С. На півдні та Закарпатті очікується близько 0 °С. Вдень на півночі, заході та північно-східних областях -1...-7 °С, в інших регіонах України буде 0...+5 °С.

У середу, 18 лютого, у більшості областей прогнозують нестійкий характер погоди. Будуть опади у вигляді снігу, місцями з дощем. Температура повітря в нічний час становитиме -4...-11 °С. На заході та у південних областях -3...+3 °С. Вдень очікується -5…+5 °С.

У четвер, 19 лютого, вночі у східній частині України, у Криму та Приазов'ї буде дощ із переходом у сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде в межах -2...-12 °С, вдень прогнозують -2...+3 °С.

У п'ятницю, 20 лютого, великих опадів не буде. Вдень у західних регіонах, а також в центрі та на півночі пройде сніг та дощ. Місцями можлива слабка ожеледь. Температура повітря в нічний час буде становити -5…+2 °С, вдень очікується +1…+6 °С. У південній частині Україні буде +6…+11 °С.

У суботу, 21 лютого, в Україні очікуються опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, на південному сході з дощем. Подекуди можливий туман, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -4...+2 °С, вдень -2...+3 °С.

У неділю, 22 лютого, подекуди в Україні очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах утримається ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 °С, в денні години -4...+1 °С.

