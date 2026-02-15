Відео
Головна Погода На Україну сунуть сильні опади — прогноз погоди на тиждень

На Україну сунуть сильні опади — прогноз погоди на тиждень

Дата публікації: 15 лютого 2026 20:10
Прогноз погоди в Україні на 16-22 лютого — сунуть сильні опади
Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Наступний тиждень в Україні буде триматися волога погода з коливаннями температури. Синоптики попереджають про опади різної інтенсивності у вигляді снігу та дощу протягом 16-22 лютого.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 16-22 лютого

У понеділок, 16 лютого, у північних областях буде значний сніг, хуртовина, місцями ожеледь. В решті регіонів очікуються помірні опади у вигляді дощу та снігу. На Лівобережжі вночі очікується -2…+5 °С, на Правобережжі країни прогнозують -5…-13 °С. Вдень у північних та західних областях буде -3...-8 °С, в інших регіонах очікується -2...+3 °С.

Прогноз погоди в Україні на тиждень 16-22 лютого
Погода в Україні 16 лютого. Фото: скриншот

У вівторок, 17 лютого, вночі по всій країні буде без значних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі прогнозують -5...-15 °С, на крайній півночі місцями до -20 °С. На півдні та Закарпатті очікується близько 0 °С. Вдень на півночі, заході та північно-східних областях -1...-7 °С, в інших регіонах України буде 0...+5 °С.

Погода в Україні
Погода в Україні 17 лютого. Фото: скриншот

У середу, 18 лютого, у більшості областей прогнозують нестійкий характер погоди. Будуть опади у вигляді снігу, місцями з дощем. Температура повітря в нічний час становитиме -4...-11 °С. На заході та у південних областях -3...+3 °С. Вдень очікується -5…+5 °С.

Погода в Україні
Погода в Україні 18 лютого. Фото: скриншот

У четвер, 19 лютого, вночі у східній частині України, у Криму та Приазов'ї буде дощ із переходом у сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде в межах -2...-12 °С, вдень прогнозують -2...+3 °С.

У п'ятницю, 20 лютого, великих опадів не буде. Вдень у західних регіонах, а також в центрі та на півночі пройде сніг та дощ. Місцями можлива слабка ожеледь. Температура повітря в нічний час буде становити -5…+2 °С, вдень очікується +1…+6 °С. У південній частині Україні буде +6…+11 °С.

У суботу, 21 лютого, в Україні очікуються опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, на південному сході з дощем. Подекуди можливий туман, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -4...+2 °С, вдень -2...+3 °С.

У неділю, 22 лютого, подекуди в Україні очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах утримається ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 °С, в денні години -4...+1 °С.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що незабаром українці зможуть побачити парад планет.

Також ми розповідали про те, як погода вплинула на снігурів та де вони ділися.

погода синоптик прогноз погоди опади погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
