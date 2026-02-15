Прогноз погоды в Украине на 16-22 февраля — грядут сильные осадки

Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Следующую неделю в Украине будет держаться влажная погода с колебаниями температуры. Синоптики предупреждают об осадках разной интенсивности в виде снега и дождя в течение 16-22 февраля.

Об этом пишет Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 16-22 февраля

В понедельник, 16 февраля, в северных областях будет значительный снег, метель, местами гололед. В остальных регионах ожидаются умеренные осадки в виде дождя и снега. На Левобережье ночью ожидается -2...+5 °С, на Правобережье страны прогнозируют -5...-13 °С. Днем в северных и западных областях будет -3...-8 °С, в остальных регионах ожидается -2...+3 °С.

Во вторник, 17 февраля, ночью по всей стране будет без значительных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью прогнозируют -5...-15 °С, на крайнем севере местами до -20 °С. На юге и Закарпатье ожидается около 0 °С. Днем на севере, западе и северо-восточных областях -1...-7 °С, в остальных регионах Украины будет 0...+5 °С.

В среду, 18 февраля, в большинстве областей прогнозируют неустойчивый характер погоды. Будут осадки в виде снега, местами с дождем. Температура воздуха в ночное время составит -4...-11 °С. На западе и в южных областях -3...+3 °С. Днем ожидается -5...+5 °С.

В четверг, 19 февраля, ночью в восточной части Украины, в Крыму и Приазовье будет дождь с переходом в снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах -2...-12 °С, днем прогнозируют -2...+3 °С.

В пятницу, 20 февраля, больших осадков не будет. Днем в западных регионах, а также в центре и на севере пройдет снег и дождь. Местами возможен слабый гололед. Температура воздуха в ночное время будет составлять -5...+2 °С, днем ожидается +1...+6 °С. В южной части Украины будет +6...+11 °С.

В субботу, 21 февраля, в Украине ожидаются осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, на юго-востоке с дождем. Местами возможен туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -4...+2 °С, днем -2...+3 °С.

В воскресенье, 22 февраля, местами в Украине ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...-8 °С, в дневные часы -4...+1 °С.

