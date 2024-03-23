Погода в Україні та Києві на вихідні, 23-24 березня

Молодь рятується від дощу. Фото ілюстративне: УНІАН

Погода по Україні на ці вихідні буде переважно дощовою. В суботу та неділю синоптики рекомендують не забувати парасольку, а сніг затримається виключно у карпатських горах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на суботу, 23 березня

Прогноз погоди в Україні на суботу, 23 березня. Джерело: Укргідрометцентр

За даними синоптиків, у суботу очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Лише вдень у Львівській, Волинській, Рівненській та місцями в північних областях невеликий дощ.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі на заході, більшості півночі та у Вінницькій області +1...+6°С тепла, на решті території +3...-2°С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +8...+13°С тепла, на заході та південному заході країни аж до +16°С. А от на високогір'ї Карпат вночі близько 0°С, вдень 0...+5°С тепла.

Прогноз погоди в Україні на неділю, 24 березня

Прогноз погоди в Україні на неділю, 24 березня. Джерело: Укргідрометцентр

В неділю, 24 березня на півночі та заході, невеликі та помірні дощі, в Карпатах подекуди з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0...+6°С тепла, вдень у більшості західних, північних, подекуди в центральних областях +4...+9°С тепла, на решті території +10...+15°С.

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні та Києві на вихідні, 23-24 березня

У суботу, 23 березня у Київській області мінлива хмарність, без опадів, місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +1...+6°С тепла, вдень +8...+13°С. У Києві вночі +3...+5°С тепла, вдень +11...+13°С.

У неділю, 24 березня на Київщині дощитиме, температура повітря вночі 0...+8°С, вдень потеплішає до +11°С. У столиці вночі +6...+4°С, вдень +6...+8°С.

Нагадаємо, раніше голова "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч через тривале потепління опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого.

Водночас Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління, адже торік середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.