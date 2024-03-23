Погода в Украине и Киеве на выходные, 23-24 марта

Молодежь спасается от дождя. Фото иллюстративное: УНИАН

Погода по Украине в эти выходные будет преимущественно дождливой. В субботу и воскресенье синоптики советуют не забывать зонтик, а снег задержится только в карпатских горах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на субботу, 23 марта

Прогноз погоды в Украине на субботу, 23 марта. Источник: Укргидрометцентр

По данным синоптиков, в субботу ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем во Львовской, Волынской, Ровенской и местами в северных областях небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью на западе, большинстве севера и Винницкой области +1...+6°С тепла, на остальной территории +3...-2°С. Днем столбики термометров покажут +8...+13°С тепла, на западе и юго-западе страны до +16°С. А вот на высокогорье Карпат ночью около 0°С, днем 0…+5°С тепла.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 24 марта

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 24 марта. Источник: Укргидрометцентр

В воскресенье, 24 марта на севере и западе, небольшие и умеренные дожди, в Карпатах местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0...+6°С тепла, днем в большинстве западных, северных, кое-где в центральных областях +4...+9°С тепла, на остальной территории +10...+15°С.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине и Киеве на выходные, 23-24 марта

В субботу, 23 марта, в Киевской области переменная облачность, без осадков, местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6°С тепла, днем +8...+13°С. В Киеве ночью +3...+5°С тепла, днем +11...+13°С.

В воскресенье, 24 марта на Киевщине снова задождит, температура воздуха ночью 0...+8°С, днем потеплеет до +11°С. В столице ночью +6...+4°С, днем +6...+8°С.

Напомним, ранее глава "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году из-за длительного потепления отопительный сезон может завершиться раньше запланированного.

В то же время, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла наивысшего уровня за 174 года ведения записей.