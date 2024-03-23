Погода в Украине и Киеве на выходные, 23-24 марта

Приближается апрель — где Укргидрометцентр обещает на выходные дождливую погоду
Погода по Украине в эти выходные будет преимущественно дождливой. В субботу и воскресенье синоптики советуют не забывать зонтик, а снег задержится только в карпатских горах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на субботу, 23 марта
По данным синоптиков, в субботу ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем во Львовской, Волынской, Ровенской и местами в северных областях небольшой дождь.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью на западе, большинстве севера и Винницкой области +1...+6°С тепла, на остальной территории +3...-2°С. Днем столбики термометров покажут +8...+13°С тепла, на западе и юго-западе страны до +16°С. А вот на высокогорье Карпат ночью около 0°С, днем 0…+5°С тепла.
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 24 марта
В воскресенье, 24 марта на севере и западе, небольшие и умеренные дожди, в Карпатах местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0...+6°С тепла, днем в большинстве западных, северных, кое-где в центральных областях +4...+9°С тепла, на остальной территории +10...+15°С.
Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды в Украине и Киеве на выходные, 23-24 марта
В субботу, 23 марта, в Киевской области переменная облачность, без осадков, местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6°С тепла, днем +8...+13°С. В Киеве ночью +3...+5°С тепла, днем +11...+13°С.
В воскресенье, 24 марта на Киевщине снова задождит, температура воздуха ночью 0...+8°С, днем потеплеет до +11°С. В столице ночью +6...+4°С, днем +6...+8°С.
Напомним, ранее глава "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году из-за длительного потепления отопительный сезон может завершиться раньше запланированного.
В то же время, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла наивысшего уровня за 174 года ведения записей.
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