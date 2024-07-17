Прогноз погоди в Україні на середу, 17 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Жінка з віялом. Фото ілюстративне: radiotrek.rv.ua

Погода в Україні в середу, 17 липня, буде спекотною та переважно сухою. Короткочасні дощі пройдуть місцями в північно-західній частині, а вдень у західних, північних та Вінницькій областях. На решті території без опадів.

Про це у вівторок, 16 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 17 липня

Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Вітер дутиме з північного сходу та сходу. Швидкість вітру становитиме 5–10 м/с.

Температура вночі +20...+25 °С. Удень очікується сильна спека +35...+39 °С. У південних та Вінницькій областях місцями надзвичайна спека +40 °С. У західних областях вночі буде +18...23 °С, а вдень +29...34 °С. Місцями сильна спека +35...+37 °С.

На Київщині буде сильна спека. Уночі без опадів. Температура вночі становитиме +20...+25 °С, а вдень +35...+38 °С. У Києві вночі +22...+24 °С, а вдень +35...+37 °С. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 м/с.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

У середу та четвер, 17 та 18 липня, в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Окремо синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Київській області.

Попередження про надзвичайну пожежну небезпеку в Київській області

Температурні рекорди в Україні

Карта "Температурні рекорди в Україні станом на 15 липня" від Українського гідрометцентру

У понеділок, 15 липня, в багатьох областях України зафіксували надзвичайно високі температурні показники. Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати на 1–4 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, 17 липня надзвичайна спека ще утримається на території Україні, однак вже 18 липня очікується зниження температури в Житомирській, Київській і Чернігівській областях, а 19–20 липня й на півдні, сході та в центрі України.

У середу температура повітря в Україні становитиме +34...+39 °С, а місцями +40 °С і вище. Лише в західних областях буде трохи пролодніше, +30...+34 °С.

Локальні грозові дощі пройдуть у західних областях, а ввечері можливі ще й на півночі та в центральних областях, крім Полтавської та Дніпропетровської областей, однак ці опади будуть неоднорідними.

У Києві буде дуже спекотно, +35...+37 °С. Погода буде переважно сухою. Короткочасний дощ місцями пройде хіба що ввечері. Є й приємні новини для киян, які втомилися від спеки: вже 18 липня температура у столиці знизиться до +30...+32 °С, а 19 липня — до +28...+30 °С.

"Завтра фактично найспекотніший день літа, далі, як вже не вистьобуватиметься атмосфера, все одно, як на мене, це пік. Звичайно, ще буде спека і сильна спека, проте вже такі люті естреми, як вночі +28 °С, а вдень за +40 °С, ми, схоже, подолали", — прогнозує Діденко.

Нагадаємо, увечері в неділю, 14 липня, Львів накрила потужна негода із грозою та зливою. Унаслідок влучення блискавки зайнялася електромережа.

Також ми повідомляли, що через негоду понад 200 населених пунктів у Львівській області повністю або частково залишилися без світла. Також через влучення блискавок спалахнули пожежі в кількох житлових будинках.