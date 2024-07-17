Прогноз погоды в Украине на среду, 17 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Женщина с веером. Фото иллюстративное: radiotrek.rv.ua

Погода в Украине в среду, 17 июля, будет жаркой и преимущественно сухой. Кратковременные дожди пройдут местами в северо-западной части, днем в западных, северных и Винницкой областях. На остальной территории без осадков.

Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 17 июля

Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Ветер будет дуть с северо-востока и востока. Скорость ветра составит 5–10 м/с.

Температура ночью +20...+25 °С. Днем ожидается сильная жара +35...+39 °С. В южных и Винницкой областях местами жара +40 °С. В западных областях ночью будет +18...23 °С, а днем +29...34 °С. Местами сильный зной +35...+37 °С.

В Киевской области будет сильная жара. Ночью без осадков. Температура ночью будет +20...+25 °С, а днем +35...+38 °С. В Киеве ночью +22...+24°С, а днем +35...+37°С. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В среду и четверг, 17 и 18 июля, в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отдельно синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киевской области.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в Киевской области

Температурные рекорды в Украине

Карта "Температурные рекорды в Украине по состоянию на 15 июля" от Украинского гидрометцентра

В понедельник, 15 июля, во многих областях Украины зафиксировали очень высокие температурные показатели. Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты на 1–4 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 17 июля чрезвычайная жара еще удержится на территории Украины, однако уже 18 июля ожидается понижение температуры в Житомирской, Киевской и Черниговской областях, а 19–20 июля и на юге, востоке и в центре Украины.

В среду температура воздуха в Украине составит +34...+39 °С, а местами +40 °С и выше. Только в западных областях будет немного прохладнее, +30...+34 °С.

Локальные грозовые дожди пройдут в западных областях, а к вечеру возможны еще и на севере и в центральных областях, кроме Полтавской и Днепропетровской областей, однако эти осадки будут неоднородными.

В Киеве будет очень жарко, +35...+37 °С. Погода будет преимущественно сухой. Кратковременный дождь местами пройдет разве что вечером. Есть и приятные новости для уставших от жары киевлян: уже 18 июля температура в столице снизится до +30...+32 °С, а 19 июля — до +28...+30 °С.

"Завтра фактически самый жаркий день лета, дальше, как уже не будет выстебываться атмосфера, все равно, по-моему, это пик. Конечно, еще будет жара и сильная жара, однако такие яростные эстремы, как ночью +28 °С, а днем за +40 °С, мы, похоже, уже преодолели", — прогнозирует Диденко.

Напомним, вечером в воскресенье, 14 июля, Львов накрыло мощное ненастье с грозой и ливнем. В результате попадания молнии загорелась электросеть.

Также мы сообщали, что из-за непогоды более 200 населенных пунктов во Львовской области полностью или частично остались без света. Также из-за попадания молний вспыхнули пожары в нескольких жилых домах.