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Народна синоптикиня Діденко розповіла, коли негода покине Україну

27 листопада 2023 16:06
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Людмила Войтюк
Редактор
Діденко попередила про зміну погоди 28 листопада
Люди під снігопадом у Києві. Фото: Reuters
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 28 листопада, в більшості областей України опадів не передбачається. На сході навіть можливі прояснення, а в західній частині України пройде мокрий сніг.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами синоптикині, циклон вже практично за межами України, проте на півночі та північному сході ще можливий сніг та вітер.

"У вівторок атмосфера подарує паузу Україні, щоб справитися із наслідками снігового циклону — почищити, поремонтувати, поприбирати, озирнутися", — розповіла Діденко.

Завтра, 28 листопада, в більшості областей України опадів не передбачається, на сході навіть можливі сонячні прояснення. На заході очікується мокрий сніг та помірний вітер.

На дорогах прогнозується ожеледиця, вітер ще залишатиметься рвучким, пориви сягнуть 15-22 м/с.

Температура повітря

Завтра вдень в Україні очікується 0...-3°C, на півночі до -4...-7°C, а на півдні буде тепло — +4...+7°C, в Криму прогнозують до +10°C.

Погода в Києві 28 листопада

У столиці також очікується пауза в опадах, сніг малоймовірний.

Вітер південно-східного напрямку, слабший, ніж сьогодні, але ще досить сильний — до 15-18 м/с.

Вночі у столиці буде мороз, -6...-8°C, вдень температура коливатиметься близько нуля.

Циклон в Україні

У середу, 29 листопада, з південного заходу в Україну знову прийде активний циклон зі снігом та дощем та сильним вітром. Проте 30 листопада він знову піде за межі України, а повернеться 1 грудня — але із відчутним потеплінням.

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Циклон в Україні. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що внаслідок тривалої негоди, яка вирувала в Одесі протягом 26 листопада, є загиблі. Поліція повідомляла про трьох жертв холодів

Крім того, в Одесі від сильних поривів вітру до 25 м/с обвалилася частина будинку у центрі міста. Йдеться про дореволюційну будівлю на Базарній, яка давно перебувала в аварійному стані. 

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