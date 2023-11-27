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Народный синоптик Диденко рассказала, когда непогода покинет Украину

27 ноября 2023 16:06
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Людмила Войтюк
Редактор
Диденко предупредила об изменении погоды 28 ноября
Люди под снегопадом в Киеве. Фото: Reuters
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 28 ноября, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. На востоке возможны даже прояснения, а в западной части Украины пройдет мокрый снег.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 28 ноября

По словам синоптика, циклон уже практически за пределами Украины, однако на севере и северо-востоке еще возможен снег и ветер.

"Во вторник атмосфера подарит паузу Украине, чтобы справиться с последствиями снежного циклона - почистить, поремонтировать, убрать, оглянуться", — рассказала Диденко.

Завтра, 28 ноября, в большинстве областей Украины осадков не ожидается, на востоке даже возможны солнечные прояснения. В западных областях ожидается мокрый снег и умеренный ветер.

На дорогах прогнозируется гололедица, ветер еще будет порывистым, порывы достигнут 15-22 м/с.

Температура воздуха

Завтра днем в Украине ожидается 0...-3°C, на севере -4...-7°C, а на юге будет тепло - +4...+7°C, в Крыму прогнозируют до +10° C.

Погода в Киеве 28 ноября

В столице также ожидается пауза в осадках, снег маловероятен.

Ветер юго-восточного направления, слабее сегодня, но еще достаточно сильный — до 15-18 м/с.

Ночью в столице ожидается мороз, -6...-8°C, днем температура будет колебаться около нуля.

Циклон в Украине

В среду, 29 ноября, с юго-запада в Украину снова придет активный циклон со снегом и дождем и сильным ветром. Однако 30 ноября он снова уйдет за пределы Украины, а вернется 1 декабря, но с ощутимым потеплением.

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Циклон в Украине. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что в результате длительного ненастья, бурлившего в Одессе в течение 26 ноября, есть погибшие. Полиция сообщала о трех жертвах холодов.

Кроме того, в Одессе от сильных порывов ветра до 25 м/с рухнула часть дома в центре города. Речь идет о дореволюционном здании на Базарной, давно находившейся в аварийном состоянии.

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