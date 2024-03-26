Прогноз погоди Наталії Діденко 27 березня

Народний синоптик Діденко назвала регіони, у які завтра поспішатиме сонячна погода
В Україні у середу, 27 березня, очікується тепла погода. Температура повітря вдень становитиме +10...+15 °C. Втім, українцям варто остерігатися сильних поривів вітру, які торкнуться низки областей.
Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 27 березня
"Вже завтра очікується вдень +10...+15 °C, а впродовж тижня температура повітря підніметься до +15...+20 °C", — розповіла Діденко.
Народний синоптик додала, що в середу переважатиме антициклональний характер погоди. Антициклон Niklas не пропустить до України опади. В усіх областях переважатиме суха, навіть сонячна погода.
Діденко також повідомила, що 27 березня в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині пориви південно-східного та південного вітру досягатимуть штормових 15-22 м/с. В зв'язку з цим під час перебування на вулиці варто бути обережними.
Погода в Києві 27 березня
У Києві очікується суха і малохмарна погода. Дощів та опадів не очікується.
За словами Діденко, найближчої ночі буде холодно, +1...+3 °C, завтра вдень потепліє до +10...+12 °C. При цьому до кінця тижня повітря прогріється до +17...+20 °C.
Нагадаємо, що в Національному природному парку "Тузлівські лимани" на степових і лісових ділянках вже можна помітити квіти жовтеньких та синеньких первоцвітів. Еколог поділився барвистими фото.
Також ми писали, що Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління.
Читайте Новини.LIVE!