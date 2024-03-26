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Народний синоптик Діденко назвала регіони, у які завтра поспішатиме сонячна погода

26 березня 2024 14:43
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди Наталії Діденко 27 березня
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у середу, 27 березня, очікується тепла погода. Температура повітря вдень становитиме +10...+15 °C. Втім, українцям варто остерігатися сильних поривів вітру, які торкнуться низки областей.

Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 27 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 27 березня

"Вже завтра очікується вдень +10...+15 °C, а впродовж тижня температура повітря підніметься до +15...+20 °C", — розповіла Діденко.

Народний синоптик додала, що в середу переважатиме антициклональний характер погоди. Антициклон Niklas не пропустить до України опади. В усіх областях переважатиме суха, навіть сонячна погода.

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Антициклон Niklas. Фото: Telegram Наталії Діденко

Діденко також повідомила, що 27 березня в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині пориви південно-східного та південного вітру досягатимуть штормових 15-22 м/с. В зв'язку з цим під час перебування на вулиці варто бути обережними.

Погода в Києві 27 березня

У Києві очікується суха і малохмарна погода. Дощів та опадів не очікується.

За словами Діденко, найближчої ночі буде холодно, +1...+3 °C, завтра вдень потепліє до +10...+12 °C. При цьому до кінця тижня повітря прогріється до +17...+20 °C. 

Нагадаємо, що в Національному природному парку "Тузлівські лимани" на степових і лісових ділянках вже можна помітити квіти жовтеньких та синеньких первоцвітів. Еколог поділився барвистими фото.

Також ми писали, що Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління. 

погода
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Наталка Діденко
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