Прогноз погоды Натальи Диденко 27 марта

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 27 марта, ожидается теплая погода. Температура воздуха будет днем составлять +10...+15 °C. Впрочем, украинцам следует опасаться сильных порывов ветра, которые затронут ряд областей.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 27 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 27 марта

"Уже завтра ожидается днем +10...+15°C, а в течение недели температура воздуха поднимется до +15...+20°C", — рассказала Диденко.

Народный синоптик добавила, что в среду будет преобладать антициклональный характер погоды. Антициклон Niklas не пропустит в Украину осадки. Во всех областях будет преобладать сухая, даже солнечная погода.

Антициклон Niklas. Фото: Telegram Натальи Диденко.

Диденко также сообщила, что 27 марта в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой порывы юго-восточного и южного ветра будут достигать штормовых 15-22 метров в секунду. В связи с этим во время пребывания на улице следует быть осторожным.

Погода в Киеве 27 марта

В Киеве ожидается сухая и малооблачная погода. Дождей и осадков не ожидается.

По словам Диденко, в ближайшую ночь будет холодно, +1...+3 °C, завтра днем потеплеет до +10...+12 °C. При этом к концу недели воздух прогреется до +17...+20 °C.

Напомним, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на степных и лесных участках уже можно заметить цветы желтеньких и синеньких первоцветов. Эколог поделился красочными фото.

Также мы писали, что Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления.