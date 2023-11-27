Прогноз погоди в Україні на 27-29 листопада — сильний сніг

Люди потерпають від сильного вітру та снігопаду. Фото: stirileprotv.ro

Циклон, який нині панує в Україні, триватиме недовго, як будь-який інший циклон. Вже завтра погодні умови помітно стабілізуються. Втім, снігопади докучатимуть і надалі.

Про це в ефірі телемарафону розповіла синоптик Наталка Діденко.

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"Це вихід південного циклону, дуже класична ситуація, яка буває і влітку, і взимку. Коли з південного заходу Європи — з Балкан чи Середземного моря, в Україну буквально вривається дуже активний, молодий циклон. Зазвичай в нього така діагональна траєкторія — з південного заходу він переміщується у північо-східному напрямку. І бере з собою такі супутні небезпечні метеорологічні явища, як снігопади або сильний дощ, або сильний мокрий сніг", — акцентувала Діденко.

Синоптик зауважила, що такі активні циклони зазвичай мають швидкий темп і проходять за добу.

"Їхнє життя над якоюсь конкретною територією коротке. Буквально з сьогоднішнього вечора і десь за добу він піде. В другій половині завтрашнього дня опади будуть стихати. Вітер ще залишається досить сильним в понеділок, а у вівторок опади припиняться і послабне вітер", — підкреслила Діденко.

Яким областям приготуватися до сильних опадів

Вона додала, що сьогодні спостерігався значний температурний контраст у різних областях України.

"На півдні, особливо на південному сході, на Луганщині та Донеччині температура повітря досягала 14 градусів тепла. Але завтра там теж знизиться температура повітря. Найбільше сильні опади зачеплять південну частину України, центральну і північну. Крайній схід і західні області отримають меншу активність від цього циклону. Але сильний штормовий вітер повсюди, у всіх областях", — зазначила Діденко.

Коли очікувати наступний циклон

Водночас синоптик попередила, що зазвичай циклони "ходять серіями".

"Наступну серію ми очікуємо у середу. Знову ж таки прийде черговий циклон з південного заходу і знову він принесе суттєве ускладнення умов у більшості областей України", — попередила Діденко.

Раніше ми повідомляли, що в наслідку тривалої негоди, яка вирувала в Одесі протягом 26 листопада, є загиблі. Поліція повідомляла про трьох жертв холодів.

Нагадуємо, що сильні снігопади та пориви вітру накрили країну — найбільше від негоди страждають південні регіони. Однак масштабних відключень по Україні наразі можна уникнути.