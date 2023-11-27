Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Народный синоптик Диденко предупредила, где и дальше будет бушевать мощный снежный циклон arrow

Народный синоптик Диденко предупредила, где и дальше будет бушевать мощный снежный циклон

27 ноября 2023 13:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 27-29 ноября.
Люди страдают от сильного ветра и снегопада. Фото: stirileprotv.ro
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Циклон, ныне господствующий в Украине, продлится недолго, как любой другой циклон. Уже завтра погодные условия заметно стабилизируются. Впрочем, снегопады будут досаждать и дальше.

Об этом в эфире телемарафона рассказала синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Синоптик объяснила особенности циклона

Это выход южного циклона, очень классическая ситуация, которая бывает и летом, и зимой. Когда с юго-запада Европы — с Балкан или Средиземного моря, в Украину буквально врывается очень активный, молодой циклон. Обычно у него такая диагональная траектория — с юго-запада он перемещается в северо-восточном направлении и берет с собой такие сопутствующие опасные метеорологические явления, как снегопады или сильный дождь, или сильный мокрый снег", — акцентировала Диденко.

Синоптик отметила, что такие активные циклоны обычно имеют быстрый темп и проходят в сутки.

"Их жизнь над какой-то конкретной территорией коротка. Буквально с сегодняшнего вечера и где-то через сутки он уйдет. Во второй половине завтрашнего дня осадки будут стихать. Ветер еще остается достаточно сильным в понедельник, а во вторник осадки прекратятся и ослабнет ветер", — подчеркнула Диденко.

Каким областям приготовиться к сильным осадкам

Она добавила, что сегодня наблюдался значительный температурный контраст в разных областях Украины.

"На юге, особенно на юго-востоке, на Луганщине и Донетчине температура воздуха достигала 14 градусов тепла. Но завтра там тоже снизится температура воздуха. Наиболее сильные осадки коснутся южной части Украины, центральной и северной. Крайний восток и западные области получат меньшую активность от этого" циклона. Но сильный штормовой ветер повсюду, во всех областях", — отметила Диденко.

Когда ждать следующий циклон

В то же время синоптик предупредила, что обычно циклоны "ходят сериями".

"Следующую серию мы ожидаем в среду. Опять же придет очередной циклон с юго-запада и снова он принесет существенное усложнение условий в большинстве областей Украины", — предупредила Диденко.

Ранее мы сообщали, что в результате длительного ненастья, бурлившего в Одессе в течение 26 ноября, есть погибшие. Полиция сообщала о трех жертвах холодов.

Напоминаем, что сильные снегопады и порывы ветра накрыли страну — больше всего от непогоды страдают южные регионы. Однако масштабных отключений по Украине можно избежать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме