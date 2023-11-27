Прогноз погоды в Украине на 27-29 ноября.

Люди страдают от сильного ветра и снегопада. Фото: stirileprotv.ro

Циклон, ныне господствующий в Украине, продлится недолго, как любой другой циклон. Уже завтра погодные условия заметно стабилизируются. Впрочем, снегопады будут досаждать и дальше.

Об этом в эфире телемарафона рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Это выход южного циклона, очень классическая ситуация, которая бывает и летом, и зимой. Когда с юго-запада Европы — с Балкан или Средиземного моря, в Украину буквально врывается очень активный, молодой циклон. Обычно у него такая диагональная траектория — с юго-запада он перемещается в северо-восточном направлении и берет с собой такие сопутствующие опасные метеорологические явления, как снегопады или сильный дождь, или сильный мокрый снег", — акцентировала Диденко.

Синоптик отметила, что такие активные циклоны обычно имеют быстрый темп и проходят в сутки.

"Их жизнь над какой-то конкретной территорией коротка. Буквально с сегодняшнего вечера и где-то через сутки он уйдет. Во второй половине завтрашнего дня осадки будут стихать. Ветер еще остается достаточно сильным в понедельник, а во вторник осадки прекратятся и ослабнет ветер", — подчеркнула Диденко.

Каким областям приготовиться к сильным осадкам

Она добавила, что сегодня наблюдался значительный температурный контраст в разных областях Украины.

"На юге, особенно на юго-востоке, на Луганщине и Донетчине температура воздуха достигала 14 градусов тепла. Но завтра там тоже снизится температура воздуха. Наиболее сильные осадки коснутся южной части Украины, центральной и северной. Крайний восток и западные области получат меньшую активность от этого" циклона. Но сильный штормовой ветер повсюду, во всех областях", — отметила Диденко.

Когда ждать следующий циклон

В то же время синоптик предупредила, что обычно циклоны "ходят сериями".

"Следующую серию мы ожидаем в среду. Опять же придет очередной циклон с юго-запада и снова он принесет существенное усложнение условий в большинстве областей Украины", — предупредила Диденко.

Ранее мы сообщали, что в результате длительного ненастья, бурлившего в Одессе в течение 26 ноября, есть погибшие. Полиция сообщала о трех жертвах холодов.

Напоминаем, что сильные снегопады и порывы ветра накрыли страну — больше всего от непогоды страдают южные регионы. Однако масштабных отключений по Украине можно избежать.