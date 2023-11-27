Прогноз погоды в Украине на 27-29 ноября.

Народный синоптик Диденко предупредила, где и дальше будет бушевать мощный снежный циклон
Циклон, ныне господствующий в Украине, продлится недолго, как любой другой циклон. Уже завтра погодные условия заметно стабилизируются. Впрочем, снегопады будут досаждать и дальше.
Об этом в эфире телемарафона рассказала синоптик Наталья Диденко.
Синоптик объяснила особенности циклона
Это выход южного циклона, очень классическая ситуация, которая бывает и летом, и зимой. Когда с юго-запада Европы — с Балкан или Средиземного моря, в Украину буквально врывается очень активный, молодой циклон. Обычно у него такая диагональная траектория — с юго-запада он перемещается в северо-восточном направлении и берет с собой такие сопутствующие опасные метеорологические явления, как снегопады или сильный дождь, или сильный мокрый снег", — акцентировала Диденко.
Синоптик отметила, что такие активные циклоны обычно имеют быстрый темп и проходят в сутки.
"Их жизнь над какой-то конкретной территорией коротка. Буквально с сегодняшнего вечера и где-то через сутки он уйдет. Во второй половине завтрашнего дня осадки будут стихать. Ветер еще остается достаточно сильным в понедельник, а во вторник осадки прекратятся и ослабнет ветер", — подчеркнула Диденко.
Каким областям приготовиться к сильным осадкам
Она добавила, что сегодня наблюдался значительный температурный контраст в разных областях Украины.
"На юге, особенно на юго-востоке, на Луганщине и Донетчине температура воздуха достигала 14 градусов тепла. Но завтра там тоже снизится температура воздуха. Наиболее сильные осадки коснутся южной части Украины, центральной и северной. Крайний восток и западные области получат меньшую активность от этого" циклона. Но сильный штормовой ветер повсюду, во всех областях", — отметила Диденко.
Когда ждать следующий циклон
В то же время синоптик предупредила, что обычно циклоны "ходят сериями".
"Следующую серию мы ожидаем в среду. Опять же придет очередной циклон с юго-запада и снова он принесет существенное усложнение условий в большинстве областей Украины", — предупредила Диденко.
Ранее мы сообщали, что в результате длительного ненастья, бурлившего в Одессе в течение 26 ноября, есть погибшие. Полиция сообщала о трех жертвах холодов.
Напоминаем, что сильные снегопады и порывы ветра накрыли страну — больше всего от непогоды страдают южные регионы. Однако масштабных отключений по Украине можно избежать.
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