Прогноз погоди в Україні на завтра 22 липня від Наталки Діденко

Злива в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 22 липня, очікується теплою, подекуди з грозовими дощами. У деяких областях температура повітря знизиться до +25 °С.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, максимальна температура повітря становитиме +25...+29 °С, місцями до +30 °С. На півдні та південному сході очікується +30...+34 °С, локально можливо до +35 °С.

Дощі з грозами очікуються вночі на південному заході — місцями Одеська область, Вінницька та Чернівецька.

Погода в Києві 22 липня

У Києві зранку є ймовірність грозового дощу. Однак більша частина дня буде без опадів. Вдень температура повітря підвищиться до +26...+28 °С.

Народний синоптик зазначила, що у четвер, 25 липня, очікується короткочасне відчутне похолодання у північних областях.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 липня у Харкові з ладу вийшов один з головних міських символів. Йдеться про гігантський міський термометр, який розташований у центрі, на вулиці Сумській. Це сталося через аномальну спеку.

Також 16 липня Київ накрило дощем із потужним буревієм — через зливу під водою опинилися вулиці, а вітер повалив дерева. Користувачі соцмереж публікували відео негоди та наслідків.