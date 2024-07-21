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Народный синоптик Диденко предупредила о грозовых дождях завтра — где начнется похолодание

21 июля 2024 12:44
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 22 июля от Наталки Диденко
Ливень в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 22 июля, ожидается теплой, кое-где с грозовыми дождями. В некоторых областях температура воздуха снизится до +25 °С.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 22 июля

По словам Диденко, максимальная температура воздуха будет +25...+29 °С, местами до +30 °С. На юге и юго-востоке ожидается +30...+34 °С, локально до +35 °С.

Дожди с грозами ожидаются ночью на юго-западе — местами Одесская область, Винницкая и Черновицкая.

Погода в Киеве 22 июля

В Киеве с утра есть вероятность грозового дождя. Однако большая часть дня будет без осадков. Днем температура воздуха повысится до +26...+28 °С.

Народный синоптик отметила, что в четверг, 25 июля, ожидается кратковременное ощутимое похолодание в северных областях.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 18 июля в Харькове из строя вышел один из главных городских символов. Речь идет о гигантском городском термометре, расположенном в центре, на улице Сумской. Это произошло из-за аномальной жары.

Также 16 июля Киев накрыло дождем с мощным ураганом — из-за ливня под водой оказались улицы, а ветер повалил деревья. Пользователи соцсетей публиковали видео непогоды и последствия.

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